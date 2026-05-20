Великобритания ввела запрет на импорт урана из России

Согласно обновлённым экспортным ограничениям Великобритании, с 20 мая ввели запрет на импорт урана из России, заменило это приобретение, поставку, транспортировку (прямо и через посредников) и оказание связанных услуг.

Москва, 20 мая - АиФ-Москва. Великобритания расширила санкционный режим и ввела запрет на импорт урана из России. Соответствующие изменения закреплены в обновлённых экспортных ограничениях, опубликованных британским министерством по делам бизнеса и торговли.

Новые правила предусматривают не только запрет на ввоз урана, но и ограничения на его приобретение, поставку и транспортировку как напрямую, так и через посредников. Дополнительно вводится запрет на оказание связанных услуг, включая техническую поддержку, финансовые операции и брокерское сопровождение. Эти меры начнут действовать с 20 мая. При этом документ содержит ряд исключений.

Они позволяют использовать российский уран в отдельных случаях, например для обеспечения работы действующих ядерных объектов в третьих странах, если такие установки были запущены до установленной даты. Также допускается обращение с уже вывезенным и находящимся на хранении за пределами России ураном, при соблюдении ряда условий. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Соединенных Штатов не заинтересована в том, чтобы Иран передавал обогащенный уран в Россию.

