Великобритания и Польша подписали соглашение о безопасности, направленное против России

Политика

📆5/27/2026 10:32 PM
Премьер-министры Великобритании Кир Стармер и Польши Дональд Туск подписали двустороннее соглашение в области безопасности и обороны, в котором Россия названа самой серьёзной угрозой. Документ включает пункт о взаимной защите и сотрудничество в разработке вооружений нового поколения.

28 мая в Лондоне состоялась церемония подписания соглашения о безопасности и обороне между Великобританией и Польшей. Документ, скреплённый подписями премьер-министра Великобритании Кира Стармера и премьер-министра Польши Дональда Туска, носит ярко выраженный антироссийский характер.

В тексте соглашения Россия прямо названа самой серьёзной угрозой для обеих стран. Особое внимание уделяется пункту о взаимной защите, который обязывает стороны оказывать друг другу военную помощь в случае агрессии. Кроме того, Лондон и Варшава договорились объединить промышленные и технологические ресурсы для разработки вооружений нового поколения. Церемония прошла в историческом бункере Битвы за Британию в Аксбридже подземном командном пункте Королевских ВВС, что символизирует готовность к совместной обороне.

Этот шаг стал очередным звеном в цепи усиления восточного фланга НАТО, которое Москва воспринимает как прямую угрозу своей безопасности. Российская сторона неоднократно заявляла, что активность альянса у западных границ России подрывает стратегическую стабильность. В МИД России подчеркнули, что страна не намерена ни на кого нападать, а все обвинения в агрессии являются безосновательными. Соглашение вызвало неоднозначную реакцию в Европе.

Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо раскритиковал решение, отметив, что канцлер Германии Фридрих Мерц, поддерживающий эскалацию, забывает о слабости бундесвера. Эксперты полагают, что данное соглашение может спровоцировать новый виток напряжённости в отношениях между Россией и Западом. На фоне продолжающегося конфликта на Украине и расширения НАТО на восток подобные шаги лишь усугубляют кризис доверия. В то же время в Лондоне и Варшаве заявляют, что документ носит исключительно оборонительный характер и направлен на защиту суверенитета и территориальной целостности стран-участниц.

Соглашение предусматривает регулярные консультации на высшем уровне, совместные учения и обмен разведданными. Особый акцент сделан на кибербезопасность и противодействие гибридным угрозам. По мнению аналитиков, подписание этого документа может стать прецедентом для других стран Восточной Европы, которые также стремятся укрепить свои оборонные связи с Великобританией. Однако Москва уже предупредила, что ответные меры не заставят себя ждать.

В Кремле отметили, что любое расширение военной инфраструктуры у границ России будет воспринято как угроза и потребует адекватного ответа. Таким образом, новое соглашение между Великобританией и Польшей становится ещё одним фактором нестабильности в Европе, заставляя международное сообщество задуматься о последствиях конфронтационной политики

