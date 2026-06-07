Вегас и Каролина установили рекорд результативности в финале Кубка Стэнли

Обзор третьего матча финала Кубка Стэнли между Вегасом и Каролиной: 25 голов за три игры, хет-трик Марнера, камбэк Каролины с 0-4 и победный гол Теодора во втором овертайме.

Финал Кубка Стэнли между Вегасом и Каролиной превратился в настоящую феерию голов. За первые три матча команды забросили на двоих 25 шайб, что стало лучшим показателем с 1981 года.

Тогда Айлендерс и Миннесота Норт Старс установили рекорд, забив 30 голов. Нынешняя серия бьет все рекорды результативности: 9 голов в первой игре, 7 во второй и 9 в третьей, которая завершилась во втором овертайме. Болельщики наслаждаются атакующим хоккеем, где каждое звено демонстрирует высочайший уровень мастерства. Третий матч стал настоящим триллером.

Вегас повел 4:0 уже к середине второго периода, и казалось, что исход предрешен. Однако Каролина проявила невероятный характер: за 13 минут третьего периода они забили четыре гола, сравняв счет. Особо отличился Митч Марнер, оформивший хет-трик всего за 6 минут. Он стал первым игроком в истории НХЛ, набравшим 4 очка за один период в финале Кубка Стэнли.

Его партнеры также внесли вклад: Джордан Стаал стал самым возрастным игроком с голами в трех первых матчах финала, побив рекорд Маршанда. Но Вегас не сдался: в конце второго овертайма защитник Ши Теодор забил победный гол после рикошета от борта, принеся своей команде победу 5:4. Статистика матча пестрит впечатляющими цифрами. Иван Барбашев применил 7 силовых приемов за 23 минуты, а всего в матче команды нанесли 108 хитов, из которых 66 пришлось на Вегас.

Коул Смит записал в актив 14 силовых приемов. Вратарь Каролины Фредерик Андерсен был заменен после 4 пропущенных голов, а его сменщик Басси дебютировал в плей-офф, отразив 18 из 19 бросков, включая буллит от Марнера. Защитник Вегаса Макнэбб вышел на лед после попадания шайбы в лицо во второй игре и провел почти 36 минут, сделав две голевые передачи. Себастьян Ахо стал пятым игроком с 10+ очками в восьми подряд розыгрышах плей-офф, присоединившись к Гретцки, Мессье и другим легендам.

Серия продолжается, и Вегас повел 2-1. Следующий матч пройдет на льду Каролины, которая попытается восстановить равновесие. Обе команды демонстрируют хоккей высочайшего уровня, и каждый матч приносит новые сюжеты. Возможно, болельщиков ждет еще более яркое продолжение финала, которое войдет в историю НХЛ





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