Вдова Вячеслава Добрынина рассказала о последних часах жизни артиста

Артист переживал тяжелое состояние, у него отказала правая сторона тела, но левая рука, с силой сжимавшая руку Ирины, свидетельствовала о его присутствии и желании бороться. Ирина вспоминает, как Вячеслав пытался что-то сказать, его губы быстро двигались, словно он хотел передать ей что-то важное. Она, отвлекшись, обратила внимание на монитор, где увидела низкий уровень сатурации. Сразу же сообщила об этом медсестре. К сожалению, на следующее утро, 1 октября 2024 года, Вячеслава Добрынина не стало. Ему было 78 лет. Это был тяжелый удар для всей семьи и для поклонников его творчества.\Вячеслав Добрынин навсегда останется в памяти как автор множества хитов, покоривших сердца миллионов слушателей. Его песни, такие как «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану...», «Прощай (со всех вокзалов поезда)», «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «На теплоходе музыка играет» и многие другие, стали настоящей классикой российской эстрады. Его мелодии, полные лирики и тепла, звучали на всех радиостанциях, в концертных залах и домах. Добрынин был не просто композитором и исполнителем, он был символом эпохи, человеком, чье творчество объединяло поколения. Его песни дарили радость, надежду и вдохновение, оставив неизгладимый след в истории отечественной музыки. Творчество Добрынина – это бесценное наследие, которое будет жить в сердцах слушателей еще долгие годы. Он внес огромный вклад в развитие российской культуры, и его уход – невосполнимая утрата для всех, кто любил и ценил его талант.\Вячеслав и Ирина Добрынины прожили в браке почти 40 лет, пройдя через взлеты и падения, поддерживая друг друга в радости и в горе. Их история любви – пример преданности и взаимопонимания. Ирина была не только женой, но и верным другом, надежной опорой для Вячеслава на протяжении всей его жизни. После ухода артиста, СМИ сообщили о наследстве, которое он оставил. В него вошли квартира в Москве и загородный дом с участком в Подмосковье. Наряду с воспоминаниями о Вячеславе Добрынине, программа «Секрет на миллион» напомнила зрителям и о других важных событиях. В частности, был упомянут недавний случай открытия памятника Сергею Бодрову-младшему, что подчеркивает общий контекст памяти о выдающихся личностях и их вкладе в культуру. Этот выпуск программы стал данью уважения таланту и памяти Вячеслава Добрынина, а также напоминанием о важности сохранения памяти о тех, кто оставил след в нашей жизни





