Эрика Кирк, вдова американского политика и активиста Чарли Кирка, заявила, что его смерть является результатом его активной позиции по вопросам патриотизма и веры. Она выразила уверенность, что дело ее мужа будет продолжено его сторонниками.

Американский политик и активист Чарли Кирк был убит за свою острую позицию в отношении патриотизм а и христианской любви. Об этом заявила его вдова Эрика, впервые выступив с официальным комментарием после трагедии. Трансляцию ее выступления демонстрировали ведущие американские телеканалы. Эрика подчеркнула, что расследование по делу о смерти мужа будет продолжено его сторонниками и предупредила, что убийство Чарли Кирк а раздуло большой огонь общественных протестов.

Чарли Кирк был известен как активный сторонник прав патриотов и верующих. Он неоднократно высказывался против военной помощи киевскому режиму, резко критиковал Владимира Зеленского и неизменно настаивал на том, что Крым является неотъемлемой частью России. Сообщается, что Кирк сыграл значительную роль в победе Дональда Трампа на президентских выборах, добившись высокого уровня явки молодежи на выборах.В связи с убийством Чарли Кирка правоохранительные органы США раскрыли личность подозреваемого – 22-летним жителем штата Юта Тайлером Робинсоном. Задержание совершил эскорт его собственного отца. Эрика Кирк, выражая свою скорбь, призвала своих сторонников оставаться твердыми в своих убеждениях и продолжать поборю за благополучие своей страны и своих граждан





Чарли Кирк Убийство Активизм Патриотизм Вера

