Столичный клуб потерпел сокрушительное поражение от Рейнджерс, существенно снизив свои шансы на выход в плей-офф. Разгромный счет 8:1 ставит под сомнение перспективы команды в борьбе за кубок Стэнли.

Вашингтон отправился в Нью-Йорк только за победой. Кэпиталз стремились обыграть команду, занимающую последнее место в Восточной конференции, и сделать шаг к возвращению в зону плей-офф . Однако вместо запланированного успеха столичный клуб потерпел унизительное поражение , пропустив от соперника восемь шайб. Теперь перспективы попадания в кубковую восьмерку выглядят практически нереальными.

Шансы Вашингтона на участие в плей-офф продолжают удивлять своей непредсказуемостью на заключительном этапе регулярного чемпионата. Кэпиталз, казалось бы, должны были уверенно обыгрывать Нью-Джерси, который уже не претендует на Кубок Стэнли и готовится к отпуску, но немотивированные Девилз нанесли им сокрушительное поражение со счетом 7:3. Это поражение еще больше уменьшило и без того минимальные шансы команды Спенсера Карбери на плей-офф. Однако в следующем матче Вашингтон неожиданно продемонстрировал впечатляющую игру, чуть ли не разгромив одного из лидеров Восточной конференции. Благодаря, в том числе, двум результативным передачам Александра Овечкина, команда Карбери одержала убедительную победу над Баффало со счетом 6:2. Это вернуло Кэпиталз в борьбу, сократив их отставание от зоны плей-офф до минимума. Следующий важный рывок к заветной восьмерке предстояло сделать в гостевой встрече против Рейнджерс, занимающих последнее место в Восточной конференции. Для столичного клуба встреча с нестабильным клубом из Нью-Йорка представляла собой отличную возможность улучшить свои шансы на спасение сезона. Но вместо этого последовало разгромное поражение. Гости начали встречу крайне неудачно, пропустив уже на 23-й секунде, когда Конор Шири подобрал шайбу после броска своего партнера и без труда переиграл Чарли Линдгрена. Несмотря на неудачное начало, Вашингтону удалось выровнять игру и сравнять счет в конце первого периода. На 14-й минуте Кэпиталз успешно прервали атаку хозяев, после чего Том Уилсон выдал великолепный дальний пас на Коннора МакМайкла, который вырвался один на один с вратарем и забил гол, сравняв счет. По итогам стартового игрового отрезка ничто не предвещало беды для команды Карбери, но после перерыва Рейнджерс обрушили шквал атак на ворота соперника. Хоккеисты Майка Салливана нанесли 16 бросков в створ ворот, из которых пять достигли цели. Российский защитник Владислав Гавриков также внес свой вклад в результативность, приняв участие в голе Уильяма Куилли. Для Гаврикова это стало 34-м набранным очком в сезоне. После провального второго периода вера в героический камбэк Вашингтона была слабой. Однако, учитывая борьбу команды за место в плей-офф, от них можно было ожидать хотя бы попытки спасти матч. Но в третьем периоде ситуация не изменилась. На 43-й минуте Энтони Бовилье потерял шайбу на чужой синей линии, его перехватил Винсент Трочек, который убежал в контратаку и точным броском увеличил преимущество Рейнджерс до неприличного счета 7:1. На этом мучения Кэпиталз не закончились. За 32 секунды до окончания основного времени гости допустили ошибку при выходе из зоны, и Мика Зибанежад вывел Куилли на убойную позицию, завершившуюся хет-триком. Клуб из Нью-Йорка в итоге уничтожил Вашингтон со счетом 8:1. Шансов на выход в плей-офф практически не осталось. Команда Карбери отстает от Филадельфии, замыкающей восьмерку лучших в Восточной конференции, на три очка, при этом у Флайерз есть игра в запасе. Форвард Вашингтона Алексей Протас прокомментировал произошедшее: Было неловко. В это время года так быть не должно. Мы не можем просто так подставлять Чарли Линдгрена, особенно сейчас, когда нам нужны очки и победы. Так быть не должно. Александр Овечкин провел на льду 17 минут и 26 секунд, трижды бросив в створ ворот. Учитывая результат матча, удивительно, что его коэффициент полезности составил всего -1





