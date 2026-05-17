Вашингтон передал Тегерана пять условий для продолжения процесса урегулирования - СМИ

📆5/17/2026 11:16 AM
📰aifonline
Москва, 17 мая - АиФ-Москва. Вашингтон передал Тегерану пять условий для продолжения процесса урегулирования, сообщил иранское агентство Fars. Согласно данным агентства, США отказались выплачивать Ирану компенсацию за ущерб, нанесенный в ходе бомбардировок территории республики.

Кроме того, Вашингтон требует вывезти из Ирана в США 400 килограммов обогащенного урана. Среди других условий - сохранение на территории исламской республики только одного действующего ядерного объекта. Также, как утверждает Fars, США не намерены размораживать более 25% иранских активов, заблокированных за рубежом. Еще одним условием названо урегулирование вопроса о прекращении боевых действий «на всех фронтах», включая Ливан, в рамках переговорного процесса.

Официальных комментариев со стороны США и Ирана по поводу публикации агентства на данный момент не поступало. Ранее Financial Times сообщала, что на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива крупные судоходные компании начали переводить часть поставок топлива и товаров на грузовой автотранспорт. Стоимость морских перевозок в регионе за последние недели резко выросла.

