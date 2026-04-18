Василий Пельмень Камоцкий одержал уверенную победу над Эвианом Скоттом на турнире Power Slap 19, вернувшись на победную тропу после двух обидных поражений. Этот поединок стал важным этапом в карьере российского спорт смена, который в последнее время заметно сдал позиции в лиге Даны Уайта, утратив статус главной звезды.

После потери чемпионского титула в бою с Дэйном Вирнсом и последующего поражения от Макини Ману, где, по мнению многих, судьи снова приняли несправедливое решение, Василий оказался под давлением. Два поражения подряд заставили его опуститься в рейтинге, а период полугодового простоя без боев только усилил интригу вокруг его будущего. Соперником Камоцкого на Power Slap 19 стал Эвиан Скотт – американец, чья статистика в смешанных единоборствах была далека от впечатляющей, а в дисциплине Power Slap он имел показатель 1-2. По всем раскладам, Скотт выглядел легкой добычей для россиянина, однако ставки были высоки: поражение могло поставить крест на карьере Василия в лиге. Перед боем Камоцкий провел интенсивную подготовку, включая спарринги с известным бойцом UFC Александром Волковым, который и сопровождал его на турнире. Сам поединок против Скотта не обошелся без сложностей, в основном из-за тактики американца. Несмотря на внушительные габариты, Скотт демонстрировал явное опасение перед ударами Василия, прибегая к частым нарушениям правил. Он пытался уклоняться от атак россиянина, нарушая дистанцию и даже пытаясь использовать предплечье при своих попытках ударить. Василий же, сохраняя хладнокровие, спокойно указывал судьям на неправомерные действия соперника и методично продолжал свою работу в плотном стиле. Несмотря на старания, отправить Скотта в нокаут не удалось, хотя в последнем раунде Василий нанес ощутимый удар, который серьезно потряс его оппонента. Тем не менее, по итогам судейского решения, победа была единогласно присуждена Василию Камоцкому. Этот результат ознаменовал возвращение Пельменя на победный путь, и теперь он готов встретиться либо с действующим чемпионом, либо с одним из основных претендентов на титул. Не исключен и реванш, ведь у Василия есть явное желание доказать свое превосходство и отмстить за предыдущие поражения. Победа Камоцкого – это не просто очередной успех, а сигнал о том, что Василий Пельмень Камоцкий еще далеко не сказал своего последнего слова в мире Power Slap и намерен вернуть себе лидирующие позиции





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Василий Камоцкий Power Slap Эвиан Скотт Бокс Единоборства

United States Latest News, United States Headlines

