Васин: "Кисляк может спокойно играть в любом европейском чемпионате"
Васин, бывший защитник московского ЦСКА, поделился своими впечатлениями о полузащитнике киевского «Динамо» Кисляке, отметив его разносторонний и развитый стиль игры, разнообразие задач и объём работы, который он проделывает на поле. Васин также высказал мнение о том, что Кисляк может успешно играть в любом европейском чемпионате и не будет испытывать проблем в адаптации.

"Мне очень нравится Кисляк! Он может спокойно играть в любом европейском чемпионате. У него очень разносторонний и развитый стиль игры. Он проделывает огромный объём работы.

Такие люди могут играть в любом чемпионате вне зависимости от того, пошло у него или не пошло. Игрок такого плана в центре поля нужен всегда. Мне кажется, Кисляк далеко пойдёт. Не хочется его перехваливать.

Для меня Матвей — лучший русский полузащитник в РПЛ. Он — адекватный и хороший парень, нормально относится к критике и похвале. Кисляк постоянно прогрессирует и мотивирован работать. Он даёт просто сумасшедший объём!

Матвей входит в топы по статистике всего мира в плане цифр — количество спринтов, общий пробег. Постоянно несётся за спину, открывается, отрабатывает в обороне. Объём — это то, с чем могут столкнуться русские футболисты. Поэтому у наших игроков и могут возникать проблемы в Европе.

Уезжают, а там другие скорости, объёмы, и сразу становится непросто. Кисляку не должно быть тяжело в Европе. Понадобиться время на адаптацию, но с техникой у него всё в порядке", — сказал Васин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым. В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года

