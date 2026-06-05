Фредерик Вассер, руководитель команды «Феррари», поделился своими мыслями о предстоящей квалификации на Гран-При в Монако. Он отметил, что работа с шинами будет играть ключевую роль в квалификации, а также что в Монако важную роль играет трафик и больше машин, чем в прошлом сезоне. Вассер также высказался о разрывах во второй практике и о важности оптимизации работы с шинами для завтрашнего дня.

Фредерик Вассер : «Работа с шинами сыграет ключевую роль в квалификации. 2-я практика – неплохая для «Феррари» «Вызов в Монако для пилотов и команд – в том, что ты всегда пытаешься предугадать, как изменится сцепление с трассой в следующей сессии.

Постоянно приходится адаптироваться. Вторая тренировка получилась неплохой, хотя было сложно собрать все воедино на быстром круге. Нельзя забывать, что в Монако важную роль играет трафик, а теперь машин на десять процентов больше, чем в прошлом сезоне, то есть стало более чем на десять процентов труднее. Шины снова становятся важным фактором.

Когда на трассе столько болидов, тяжело оптимизировать круг выезда из боксов: иногда ты атакуешь, а потом приходится сбрасывать скорость. На мой взгляд, ключевую роль завтра сыграет оптимизация работы с шинами. Необходимо попасть в нужное окно и проехать чистый круг. Будет непросто.

Во второй практике разрывы были меньше – думаю, дело в том, что команды сближаются. В прошлом году мы тоже это видели. Нельзя ожидать, что в каждой сессии будет отрыв в четыре десятых. Это означает, что нам нужно прибавлять, в том числе в плане оценки сцепления.

Это ключевой фактор перед завтрашним днем. Сегодня мы видели, как пилоты по-разному устанавливали времена. Кто-то оставался на треке и проезжал несколько кругов подряд, другие – меньше. Но это зависело от положения на трассе и трафика впереди. Нам нужно разобраться, как готовиться к своим попыткам», – заявил Фред





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