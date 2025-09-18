Вирджил ван Дейк забил победный гол головой в матче Ливерпуля против Атлетико на 92-й минуте, обеспечив победу своей команде со счётом 3:2. Гол голландского защитника позволил ему войти в топ-5 бомбардиров головой за один клуб с 2018 года.

Вирджил ван Дейк на 92-й минуте матча с « Атлетико » совершил стремительный рывок в штрафную площадь и головой забил победный гол для «Ливерпуля». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «красных». Гол голландского защитника стал очередным этапом его впечатляющей карьеры в «Ливерпуле». С момента перехода в клуб в 2018 году ван Дейк забил 25 голов головой, что позволило ему войти в топ-5 игроков по этому показателю за один клуб с 2018 года.

В рейтинге выше него находятся только нападающие: Роберт Левандовски (44 гола за «Баварию»), Харри Кейн (32 гола за «Тоттенхэм»), Карим Бензема (31 гол за «Реал») и Анте Будимир (26 голов за «Осасуну»). Ван Дейк давно признан одним из лучших защитников в истории «Ливерпуля». Его лидерские качества, выдающаяся физическая подготовка и способность забивать важные голы принесли ему безграничное уважение болельщиков и коллег. Многие эксперты отмечают, что ван Дейк является одним из сильнейших защитников современности, сравнивая его с легендарным Тьерри Анри в мире нападающих.





