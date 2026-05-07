Вальверде прокомментировал инцидент с Камавинга: «Он меня не бил, я сам ударился о стол»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал инцидент между Унаем Вальверде и Эдуардо Камавинга, которые якобы подрались в раздевалке. Испанский клуб официально подтвердил, что между игроками произошла ссора, но подробности инцидента остаются неясными.

По словам Вальверде, он случайно ударился о стол во время тренировки и получил небольшую травму лба, которая потребовала медицинской помощи. Футболист подчеркнул, что его партнер по команде не бил его, а инцидент был вызван эмоциональным напряжением из-за неудачного сезона. Вальверде отметил, что усталость и разочарование от поражения в Лиге чемпионов стали причиной конфликта. Он также выразил огорчение из-за того, что инцидент получил широкий общественный резонанс, несмотря на то, что подобные ситуации обычно разрешаются внутри команды.

Футболист подчеркнул, что всегда выкладывается на все сто на поле и готов сотрудничать с клубом и партнерами по команде для решения любых вопросов. В свою очередь, Камавинга пока не дал официальных комментариев по поводу инцидента.

«Бавария» провела переговоры по трансферу Энтони Гордона, который также интересен «Барселоне», «Ливерпулю» и «Арсеналу». Мюнхенцы не готовы платить за хавбека «Ньюкасла» 90 млн евро.

В другом новостном блоке сообщается, что Кардозо, хавбек «Атлетико», выбыл до конца сезона из-за сильного растяжения связок голеностопа. Это может повлиять на его участие в домашнем чемпионате мира в США





