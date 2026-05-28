Валиева и Трусова включены в основу сборной России на сезон-2026/27

📆5/28/2026 9:15 AM
Фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова вошли в основной состав сборной России на сезон-2026/27. В женском одиночном катании в основной состав вошли также Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Мария Захарова, Камила Валиева и Александра Трусова-Игнатова, в резервный - Дарья Садкова и Камила Нелюбова. Включение Валиевой и Трусовой в основу вызвало споры среди поклонников фигурного катания.

Фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова включены в основной состав сборной России на сезон-2026/27 . В женском одиночном катании в основной состав вошли Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Мария Захарова, Камила Валиева и Александра Трусова -Игнатова, в резервный - Дарья Садкова и Камила Нелюбова .

После двух сезонов в основном составе (2024-2025 и 2025-2026) за бортом сборной осталась 18-летняя фигуристка Алина Горбачева, до лета 2025 года выступающая за Тверскую область. Трусовой 21 год, последний раз она выходила на соревнования в ноябре 2022 года. В августе 2025-го родила сына. Валиева и Трусова не участвовали нигде и их включили в основу, что вызвало споры среди поклонников фигурного катания.

Горбачева участвовала в этапах Гран-при двух хотя бы и показала квад на старте, а не на шоу и ее не включили даже в резерв. Хуснатдинова даже не в резерве. У Горбачевой нет результатов по уважительной причине. Если это правда, идиотизм.

Саша Т. хотя бы серебряный призер Игр, еще как-то можно натянуть ее включение в сборную, но что там делает Ками? При всем моем уважении к обеим, это форменное свинство по отношению к Даше и Камиле Н. Честно сказать Даша и Камила не так недооценены , резерв хотя бы что-то а вот поддержать Горбачёву после травмы могли бы

Фигуристы Камила Валиева Александра Трусова Сборная России Фигурное Катание Сезон-2026/27 Алина Горбачева Дарья Садкова Камила Нелюбова

 

