Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Калининградскую область, где вручила государственные награды военнослужащим, участвующим в СВО, в день 81-й годовщины штурма Кенигсберга. Обсуждены вопросы развития региона и его стратегическое значение.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Калининград скую область 9 апреля провела торжественную церемонию вручения государственных наград военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Мероприятие было приурочено к 81-й годовщине героического штурма и взятия Кенигсберг а, ныне Калининград а, события, имеющего ключевое значение в истории Великой Отечественной войны.

В церемонии приняли участие губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин, ветераны, кадеты и члены семей военнослужащих. Матвиенко подчеркнула глубокую историческую связь региона с подвигом советских солдат и офицеров, разгромивших мощную нацистскую группировку в ходе тяжелых боев за Восточную Пруссию, что стало решающим шагом к Великой Победе. Она отметила, что Калининградская область навсегда останется неотъемлемой частью России. Особое внимание было уделено трудовым подвигам первого поколения калининградцев, которые после окончания войны восстанавливали разрушенный город, проявив несгибаемую волю и самоотверженность. В своей речи Матвиенко также поздравила всех присутствующих с 80-летием Калининградской области, отметив положительную динамику по ключевым социально-экономическим показателям, свидетельствующую о стабильном развитии региона и улучшении качества жизни его жителей. Председатель Совета Федерации подчеркнула военно-стратегическое значение Калининградской области для России, назвав Балтийский флот, дважды Краснознаменный и являющийся форпостом страны, гарантом защиты национальных интересов на Балтике. Отмечено, что Балтийский флот – это не только сила, но и символ стойкости и мужества, воплощение героизма и преданности Родине, что делает его ключевым элементом в обеспечении безопасности и стабильности в регионе. Данный визит подчеркивает важность постоянного внимания к региону, а также признание вклада его жителей в общее дело укрепления России. \В рамках рабочей поездки Валентина Матвиенко обратилась к калининградцам и всем россиянам с поздравлением по случаю Дня взятия Кенигсберга, напомнив о его исторической значимости. Она отметила, что этот день – символ героизма, мужества и стойкости советских воинов, освободивших город от нацистских захватчиков. Матвиенко особо подчеркнула, что памятная дата героического штурма и взятия города-крепости была утверждена в 2025 году указом президента России Владимира Путина, что свидетельствует о признании важности этого события для российской истории и национальной памяти. Визит председателя Совета Федерации в Калининградскую область подчеркивает не только государственное значение региона, но и служит напоминанием о важности сохранения исторической памяти и патриотизма. Она акцентировала внимание на необходимости укрепления единства и сплоченности российского народа перед лицом современных вызовов и угроз, подчеркнув значимость поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их семей. Важно отметить, что визит Матвиенко является частью более широкой тенденции по усилению внимания к Калининградской области и укреплению ее позиций как важного стратегического региона. \В своем выступлении Матвиенко также затронула вопросы перспектив развития Калининградской области. Она отметила значительный потенциал региона в различных сферах, включая экономику, туризм и культуру. Были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим развитием инфраструктуры, повышением инвестиционной привлекательности и созданием благоприятных условий для жизни и работы в регионе. Председатель СФ подчеркнула необходимость уделять приоритетное внимание поддержке предпринимательства и созданию новых рабочих мест, особенно для молодых специалистов. Также было отмечено, что развитие Калининградской области должно учитывать ее уникальное географическое положение и историческое наследие, способствуя укреплению ее статуса как моста между Россией и Европой. Матвиенко выразила уверенность в дальнейшем процветании региона и пообещала поддержку со стороны Совета Федерации в реализации важных проектов и инициатив. Подчеркнуто, что Калининградская область, благодаря своему стратегическому расположению и богатой истории, является важным элементом в обеспечении безопасности России и поддержании ее позиций в регионе Балтийского моря. Визит Матвиенко стал еще одним подтверждением внимания федеральных властей к региону, а также подчеркнул важность единства и сплоченности российского народа перед лицом вызовов современности





