Валентин Дегтерёв предположил гибель Усольцевых в пещере или нападении медведя

Семья Усольцевых могла погибнуть в пещере или стать жертвой медведя, предположил исследователь Валентин Дегтерёв.

Своими выводами он поделился с AиФ, изучив материалы поисковиков. Анализируя видео, снятое в начале октября прошлого года, Дегтерёв обратил внимание на подозрительный объект в расщелине у подножия горы.пояснил он, добавив, что отряд прошел мимо, не заметив тело среди курумников и старых шурфов. Специалист выделил несколько возможных сценариев трагедии. По его словам, нельзя исключать нападения хищника: зверь мог растерзать людей, а останки сбросить в яму и присыпать ветками.

Второй вероятной причиной гибели он считает отравление угарным газом. Пропавшие могли забраться в провал или подобие грота, развести там огонь и задохнуться. Не исключен и банальный несчастный случай — падение с высоты. Также Дегтерёв допустил криминальный след, заявив, что семью могли убить.

По его мнению, в той местности «могло произойти что угодно». Тем временем наземная фаза поисков в Манско-Уярском округе завершена. Как сообщили в КГКУ «Спасатель», за три дня сотрудники обследовали 28 квадратных километров сложного рельефа и густого леса. К операции привлекали и современные средства: беспилотники отряда «ЛизаАлерт» сделали более 20 тысяч кадров.

Сейчас эти фотографии анализирует нейросеть. Усольцевы (Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина) пропали 28 сентября во время похода к горе Буратинка. Официальная версия местного СК по-прежнему сводится к несчастному случаю





