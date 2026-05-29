Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Валентин Дегтерёв предположил гибель Усольцевых в пещере или нападении медведя

Missing Persons News

Валентин Дегтерёв предположил гибель Усольцевых в пещере или нападении медведя
Валентин ДегтерёвПотеря Семей УсольцевыхПоход К Горе Буратинка
📆5/29/2026 6:21 AM
📰lifenews_ru
70 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 55% · Publisher: 68%

Валентин Дегтерёв, исследователь, предположил гибель семьи Усольцевых в пещере или нападении медведя, изучив материалы поисковиков. Он поделился своими выводами с AиФ, анализируя видео, снятое в начале октября прошлого года.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииСемья Усольцевых могла погибнуть в пещере или стать жертвой медведя, предположил исследователь Валентин Дегтерёв .

Своими выводами он поделился с AиФ, изучив материалы поисковиков. Анализируя видео, снятое в начале октября прошлого года, Дегтерёв обратил внимание на подозрительный объект в расщелине у подножия горы.пояснил он, добавив, что отряд прошел мимо, не заметив тело среди курумников и старых шурфов. Специалист выделил несколько возможных сценариев трагедии. По его словам, нельзя исключать нападения хищника: зверь мог растерзать людей, а останки сбросить в яму и присыпать ветками.

Второй вероятной причиной гибели он считает отравление угарным газом. Пропавшие могли забраться в провал или подобие грота, развести там огонь и задохнуться. Не исключен и банальный несчастный случай — падение с высоты. Также Дегтерёв допустил криминальный след, заявив, что семью могли убить.

По его мнению, в той местности «могло произойти что угодно». Тем временем наземная фаза поисков в Манско-Уярском округе завершена. Как сообщили в КГКУ «Спасатель», за три дня сотрудники обследовали 28 квадратных километров сложного рельефа и густого леса. К операции привлекали и современные средства: беспилотники отряда «ЛизаАлерт» сделали более 20 тысяч кадров.

Сейчас эти фотографии анализирует нейросеть. Усольцевы (Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина) пропали 28 сентября во время похода к горе Буратинка. Официальная версия местного СК по-прежнему сводится к несчастному случаю

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

Валентин Дегтерёв Потеря Семей Усольцевых Поход К Горе Буратинка Несчастный Случай Нападение Хищника Оттравление Угарным Газом Падение С Высоты

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-01 01:42:33