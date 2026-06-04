Валентина Матвиенко предложила возродить корпоративные службы знакомств

На Петербургском международном экономическом форуме спикер Совета Федерации призвала создавать на предприятиях подразделения для знакомства сотрудников с целью создания семей. Она аргументировала это небезопасностью интернет-знакомств и необходимостью возвращения практики живого общения, существовавшей в советское время.

Валентина Матвиенко , спикер Совета Федерации, выступила с неожиданной инициативой на Петербургском международном экономическом форуме. Она предложила руководителям российских предприятий создать специальные корпоративные службы знакомств, чтобы помочь сотрудникам находить друг друга и создавать крепкие семьи.

По мнению Матвиенко, современные реалии таковы, что у людей, особенно в крупных городах, крайне мало возможностей для живого общения. Интернет и приложения для знакомств, по её словам, не могут заменить той особой атмосферы, которая возникает при непосредственном контакте на работе или во время совместных мероприятий. Она подчеркнула, что виртуальные знакомства часто бывают небезопасны и не приводят к серьёзным отношениям.

В качестве примера она привела сцену из культового фильма Москва слезам не верит, где героиня в исполнении Веры Алентовой посещает заводскую службу знакомств и слышит жалобу на отсутствие мужчин. По мнению Матвиенко, сегодня эта проблема стоит ещё острее. Она призвала возродить практику коллективных мероприятий, спортивных соревнований и вечеров отдыха, которые когда-то успешно способствовали возникновению романтических связей.

Спикер убеждена, что создание особой корпоративной атмосферы и помощь в налаживании личных контактов между сотрудниками - это не просто благое дело, но и способ укрепить трудовые коллективы и повысить лояльность работников. Ведь когда люди находят на работе не только коллег, но и спутников жизни, они реже меняют место работы и более мотивированы. Матвиенко отметила, что такая практика была широко распространена в советское время: заводские клубы, дома культуры, туристические слёты - всё это создавало естественную среду для знакомств.

Сегодня многие молодые специалисты проводят весь день в офисах и за мониторами, а вечером отправляются домой, не имея сил и времени на поиск пары. Корпоративные службы знакомств могли бы организовывать регулярные мероприятия внутри компании, а также объединять усилия разных предприятий. Например, проводить межкорпоративные вечеринки или совместные выезды на природу. Кроме того, такие службы могли бы оказывать психологическую поддержку и давать советы по построению отношений.

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию: одни эксперты считают её утопичной, другие видят в ней рациональное зерно, особенно в условиях демографического кризиса. Однако Матвиенко настаивает, что государство и бизнес должны вместе создавать условия для укрепления традиционных ценностей. Она привела в пример некоторые крупные компании, которые уже внедряют подобные программы - например, организуют клубы по интересам или чаты для знакомств.

В заключение она подчеркнула, что не стоит бояться экспериментов: если раньше люди знакомились на танцах или в читальных залах, то сейчас вполне можно адаптировать эти форматы к современным реалиям. Главное - вернуть живое общение и дать людям шанс встретить свою вторую половинку не в виртуальном мире, а в реальности. Это поможет не только укрепить институт семьи, но и сделать корпоративную культуру более человечной и гармоничной.

Возможно, такие службы станут новым трендом в управлении персоналом и помогут решить одну из самых острых социальных проблем современности - одиночество среди занятых и успешных людей





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