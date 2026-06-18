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Валентина Малявина: слава, любовь и трагедии актрисы, взлетевшей с "Иванова детства"

Культура И Кино News

Валентина Малявина: слава, любовь и трагедии актрисы, взлетевшей с "Иванова детства"
Валентина МалявинаИваново ДетствоАндрей Тарковский
📆6/18/2026 12:17 AM
📰aifonline
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История актрисы Валентины Малявиной, чья карьера началась с триумфального дебюта в фильме Тарковского, но была омрачена бурными отношениями с режиссёрами, скандалами и обвинениями, а в итоге привела к забвению.

Валентина Малявина стала известной ещё в студенческие годы благодаря дебютному фильму Андрея Тарковского "Иваново детство", который получил "Золотого льва" в Венеции. Однако её карьера и личная жизнь были наполнены бурями: несколько браков, известные связи с режиссёрами Тарковским и Павлом Арсеновым, а затем драматический роман с Александром Кайдановским, который привёл к скандалу на съёмках фильма "Король-олень" и обвинениям в убийстве.

В конце 1970-х её карьера сошла на нет, а личная жизнь осталась полной страданий

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Валентина Малявина Иваново Детство Андрей Тарковский Король-Олень Александр Кайдановский

 

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