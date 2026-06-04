Вакцина Онкопепт от колоректального рака показывает хорошую переносимость и ожидаемый иммунный отклик

Российская вакцине Онкопепт, предназначенной для лечения метастатического колоректального рака, удалось продемонстрировать отсутствие тяжёлых побочных эффектов и достижение запланированного иммунного ответа у первых пациентов, сообщает руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Российская вакцина от колоректального рака Онкопепт показывает хорошие показатели переносимости и вызывает запланированный иммунный ответ у пациентов. По словам руководителя Федерального медико биологического агентства России Вероники Скворцовой, лечение первым пациентам было начато в конце марта - начале апреля, и сейчас уже имеется два месяца наблюдений.

В течение этого периода не было зафиксировано тяжёлых побочных эффектов, а иммунный отклик соответствует ожидаемому уровню. Скворцова подчеркнула, что вакцина хорошо переносится, не провоцирует серьёзных осложнений и обеспечивает тот иммунный отклик, на который рассчитывали разработчики. На сегодняшний день в терапевтическую программу включено более сорока человек. Участники находятся на разных этапах исследования - от подготовки вакцины до её непосредственного применения.

Основную часть составляют пациенты с метастатическим раком толстой кишки, которые перенесли операцию и прошли как минимум две линии системной химиотерапии. Эти пациенты часто находятся в тяжёлом положении, поэтому наличие новой иммунотерапевтической стратегии представляет особый интерес. Исследователи отмечают, что постепенный набор данных позволяет более точно оценивать безопасность и потенциальную эффективность препарата, а также определять оптимальные схемы дозирования. Оценка клинической эффективности Онкопепта начнётся в ближайшие несколько месяцев, когда пройдёт три месяца после первого введения вакцины у большинства участников.

Планируется собрать данные о выживаемости, прогрессировании заболевания и качестве жизни пациентов, а также сопоставить результаты с данными о традиционных методах лечения. Если результаты подтвердят гипотезы исследователей, онкопепт может стать важным дополнением к существующим терапевтическим подходам при метастатическом колоректальном раке, открывая новые возможности для персонализированной медицины в онкологии





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