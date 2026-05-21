Встреча президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином стала важным сигналом для западных стран. Об этом пишет L'Antidiplomatico. "Для Путина политическое послание ясно: Россия и Китай ведут независимую и суверенную внешнюю политику, действуют в тесной стратегической координации и играют "важную стабилизирующую роль на мировой арене".

Москва, 21 мая - АиФ-Москва. Встреча президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпин ом стала важным сигналом для запад ных стран. Об этом пишет L'Antidiplomatico.

"Для Путина политическое послание ясно: Россия и Китай ведут независимую и суверенную внешнюю политику, действуют в тесной стратегической координации и играют "важную стабилизирующую роль на мировой арене". Авторы статьи подчеркивают, что в ходе переговоров стороны обсудили направления взаимодействия между двумя державами, итогом которых стало подписание совместной декларации, а также порядка сорока документов межправительственного, межведомственного и корпоративного уровня. Путин находился в Китае с официальным визитом 19-20 мая. Переговоры глав двух государств прошли в среду в Доме народных собраний.

Ранее на Западе пришли к выводу, что встреча Путина и Си Цзиньпина привела к изменению миропорядка.





