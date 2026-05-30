Вадим Корнилов: трилогия с Артуром Бетербиевым в приоритете, переговоры о будущих боях начались

Вадим Корнилов: трилогия с Артуром Бетербиевым в приоритете, переговоры о будущих боях начались
📆5/30/2026 11:56 PM
Менеджер Дмитрия Бивола Вадим Корнилов рассказал «Матч ТВ», что у него в приоритете организация трилогии с Артуром Бетербиевым. В субботу Бивол одержал победу над немцем Михаэлем Айфертом в главном бою турнира RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

Поединок в полутяжелом весе продлился все 12 раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Бивол защитил чемпионские титулы по версиям WBA и IBF. — Отличное выступление. Уверенно, сдержано и размерено.

Как Дмитрий и умеет. Думаю, это то, что и нужно было. Рад, что поединок прошел всю дистанцию. Думаю, какие‑то переговоры и встречи (о будущих боях) будут начинаться в ближайшее время.

Деталей много. Пока были абстрактные обсуждения. Повторюсь, трилогия с Артуром Бетербиевым в приоритете, — передает слова Корнилова корреспондента «Матч ТВ». В октябре 2024 года Бивол большинством решений судей проиграл Бетербиеву в бою за звание абсолютного чемпиона мира, в феврале 2025‑го он взял реванш.

Чувствовалось, что он — очень опытный боксер. Айферт — о бое против Бивола.

