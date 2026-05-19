Вагенкнехт одобряет предложение Путина о привлечении Шредера в переговоры между РФ и ЕС

📆5/19/2026 11:17 PM
Сара Вагенкнехт, основательница партии BSW, поддерживает предложение президента РФ Владимира Путина о привлечении Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах между Россией и Евросоюзом.

Москва, 20 мая - АиФ-Москва. Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт выразила одобрение по поводу предложения президента РФ Владимира Путина о привлечении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах между Россией и Евросоюз ом.

Она охарактеризовала данную инициативу как вполне приемлемую, сообщает Welt. Вагенкнехт подчеркнула, что с самого начала кризиса на Украине она последовательно выступает за налаживание диалога с Россией. Политик напомнила, что представители США подтвердили возможность прекращения конфликта еще в апреле 2022 года, если бы была проявлена готовность к полноценному дипломатическому диалогу с учетом российских интересов безопасности. Она также высказала мнение, что было бы серьезной ошибкой позволять Вашингтону вести переговоры по украинскому вопросу вместо европейских стран, включая Германию.

Отвечая на вопрос о кандидатуре Шредера, Вагенкнехт обратила внимание на доверительные отношения между бывшим канцлером и президентом России. Ранее в беседе с aif.ru первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лишилась морального права быть посредником между ЕС и РФ. Оцените материал Политик

Президент РФ Владимир Путин Совет Федерации Евросоюз Германский Канцлер Герхард Шредер

 

