Сара Вагенкнехт, основательница партии BSW, поддерживает предложение президента РФ Владимира Путина о привлечении Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах между Россией и Евросоюзом.

Москва, 20 мая - АиФ-Москва. Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт выразила одобрение по поводу предложения президента РФ Владимира Путина о привлечении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах между Россией и Евросоюз ом.

Она охарактеризовала данную инициативу как вполне приемлемую, сообщает Welt. Вагенкнехт подчеркнула, что с самого начала кризиса на Украине она последовательно выступает за налаживание диалога с Россией. Политик напомнила, что представители США подтвердили возможность прекращения конфликта еще в апреле 2022 года, если бы была проявлена готовность к полноценному дипломатическому диалогу с учетом российских интересов безопасности. Она также высказала мнение, что было бы серьезной ошибкой позволять Вашингтону вести переговоры по украинскому вопросу вместо европейских стран, включая Германию.

Отвечая на вопрос о кандидатуре Шредера, Вагенкнехт обратила внимание на доверительные отношения между бывшим канцлером и президентом России. Ранее в беседе с aif.ru первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лишилась морального права быть посредником между ЕС и РФ. Оцените материал Политик





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Сочинение Политической Темы Президент РФ Владимир Путин Совет Федерации Евросоюз Берлинская Школа Власти Гερμανский Канцлер Герхард Шредер

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Партия Вагенкнехт назвала отказ от поставок оружия Киеву условием участия в коалицииДепутат Бундестага от BSW Севим Дагделен отметила необходимость ясного сигнала об изменении политики

Read more »

В Бундестаге выступили против поставок продукции военного назначения ИзраилюДепутат от BSW Севим Дагделен отметила, что правительство израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху является частично правоэкстремистским

Read more »

Вагенкнехт обвинила лидера ХДС в желании вступить в войну против РФГлава BSW осудила призыв разрешить Украине наносить удары вглубь России.

Read more »

Вагенкнехт: передача Киеву Taurus станет равносильна объявлению войны РФЛидер BSW отметила, что решение США по ударам вглубь России является очередным шагом в направлении большой войны

Read more »

Вагенкнехт: Германии пришел бы конец в случае конфликта с РоссиейЛидер BSW заявила, что в случае конфликта с Россией ФРГ бы стала основным театром боевых действий.

Read more »

Вагенкнехт не исключила принудительную мобилизацию в ФРГ по образцу УкраиныОсновательница партии BSW прокомментировала запрет на выезд молодым мужчинам в Германии.

Read more »