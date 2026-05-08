Государственный центр ВЦИОМ и фонд «Общественное мнение» (ФОМ) временно прекратили публикацию еженедельных рейтингов. ВЦИОМ объяснил это «майскими праздниками и подготовкой к предвыборному сезону», а ФОМ — праздничными днями. При этом, в первый рабочий день после выходных, 4 мая, ВЦИОМ не опубликовал рейтинг, а ФОМ зафиксировал падение оценки работы Путина. Это вызвало вопросы о причинах такого решения и возможных последствиях для политической ситуации в стране.

Государственный центр ВЦИОМ и фонд «Общественное мнение» ( ФОМ ), связанный с Кремлем, объявили о временном прекращении публикации еженедельных рейтингов. ВЦИОМ пояснил, что следующий рейтинг будет обнародован 15 мая после «двухнедельных каникул», которые объясняются «майскими праздниками и подготовкой к предвыборному сезону».

ФОМ также сообщил, что 8 мая публикации не будет из-за праздничных дней, а следующий рейтинг появится в тот же день — 15 мая. При этом стоит отметить, что пятница является рабочим днем в Российской Федерации. Ранее, 1 мая, ВЦИОМ не опубликовал рейтинг, а 4 мая, в первый рабочий день после продолжительных выходных, он также не был представлен. В свою очередь, ФОМ опубликовал рейтинг, который зафиксировал снижение оценки работы президента Владимира Путина.

Это событие вызвало широкий резонанс в обществе и среди экспертов. Многие задаются вопросом, почему Путин стремится провести парад 9 мая любой ценой и стоит ли ожидать провокаций со стороны спецслужб. В Украине внимательно следят за ситуацией и обсуждают возможные ответные меры России, а также необходимость атаки на парад. В то же время, некоторые аналитики считают, что такие действия могут привести к эскалации конфликта и новым жертвам.

В целом, ситуация остается напряженной, и многие ждут дальнейших событий. ВЦИОМ и ФОМ, как правило, публикуют рейтинги каждую неделю, и их временное отсутствие вызывает вопросы у общественности. Некоторые эксперты предполагают, что это может быть связано с нежеланием публиковать неудобные данные в преддверии важных политических событий. Однако официальные представители организаций не подтверждают эти предположения. В любом случае, ситуация требует пристального внимания и анализа





