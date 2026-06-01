ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке на ИЖС

ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на 1 п. п. Минимальная ставка по таким кредитам теперь составляет 18,4% годовых.

Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса банка Алексей Охорзин. Минимальная ставка доступна зарплатным клиентам при первоначальном взносе более 50,1%. Для остальных заемщиков в этом случае ставка составит 18,8% годовых. Если первоначальный взнос меньше 50%, ставки - 19,4% и 19,8% соответственно.

Максимальная сумма кредита достигает 60 млн руб. при строительстве жилья в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, а в остальных регионах - до 30 млн руб. Минимальный первоначальный взнос составляет 20,1%, срок кредитования - до 30 лет. Средства можно направить как на покупку земельного участка и строительство дома, так и на возведение жилья на уже имеющемся участке. Как отметили в банке, ипотека на ИЖС выдается с использованием счетов эскроу.

Подрядчик получит деньги только после завершения строительства и приемки объекта заказчиком. Кроме того, с 1 июня ВТБ ввел скидку к ставке в размере 0,5 п. п. по программе комбинированной ипотеки для крупных кредитов на покупку жилья и ИЖС. При сочетании с семейной ипотекой дисконт действует для сумм свыше 19 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и областях, а также более 9,5 млн руб. в других регионах. Для IT-ипотеки порог составляет 12 млн руб. независимо от региона.

Скидка распространяется на объекты застройщиков на проектном финансировании банка.ставки по рыночной ипотеке и программам рефинансирования на 0,5 п. п. После этого минимальная ставка на покупку жилья на первичном и вторичном рынках с учетом дисконтов составила 17,5% годовых





