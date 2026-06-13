Военные Telegram-каналы сообщают о поднятии российского флага над 27 точками в Константиновке, включая железнодорожное депо. Эксперты объясняют тактику ВСУ и предстоящую зачистку территории.

Москва, 13 июня. ВС РФ продолжают уверенное продвижение в Константиновке. Согласно данным военных Telegram-каналов, российский флаг уже поднят над 27 ключевыми точками, включая железнодорожное депо.

Как объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, ВСУ рассредоточены в Константиновке в разных местах мелкими группами. Город достаточно большой, что дает возможность противнику прятаться. Однако наши войска успешно продвигаются и ведут зачистку территории. По словам Дандыкина, у боевиков ВСУ небольшой выбор: либо сдаться, либо быть уничтоженными.

Сейчас идет зачистка металлургического завода, где, как ожидается, украинские военные будут сдаваться мелкими группами. Однако среди них есть очень ожесточенные боевики, которые могут попытаться прорваться или сбежать и в итоге будут уничтожены. Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru сообщил, что пространство в Константиновке полностью простреливается нашими военными, которые не дают ни малейшей возможности противнику перебросить туда силы и средства





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