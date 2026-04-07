Российские военные продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины, включая объекты энергетической инфраструктуры, предприятия по производству крылатых ракет, военные аэродромы, а также места дислокации военной техники и личного состава противника. Сообщается об успешном отражении воздушных атак и продвижении российских войск на различных направлениях.

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированные удары по военным объектам Украины, включая энергетическую и транспортную инфраструктуру, предприятия, задействованные в производстве крылатых ракет, военные аэродромы, а также цеха сборки и места хранения беспилотных летательных аппаратов ( БПЛА ) и безэкипажных катеров. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации в своей ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

Атаки проводились с использованием оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии, группировками войск ВС России. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 153 районах. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три управляемые авиабомбы и 217 беспилотников самолётного типа. Ситуация на линии соприкосновения остаётся напряжённой, но российские войска продолжают улучшать свои позиции и наносить урон противнику на различных направлениях. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Малая Слободка, Пустогород, Мирополье, Хотень и Великая Чернетчина в Сумской области. В Харьковской области удары были нанесены по подразделениям в районах Подсреднее, Избицкое, Колодезное, Белый Колодезь и Нестерное. Общие потери противника на этом направлении составили более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Были уничтожены склад боеприпасов и девять складов материальных средств. Подразделения УФСБ по ДНР «Горыныч» уничтожили три украинских диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в районе Константиновки. Группировка войск «Запад» также улучшила положение по переднему краю, поразив формирования противника в районах Паламаревка, Шийковка, Великая Шапковка, Лесная Стенка, Червоный Оскол (Харьковская область), Красный Лиман и Старый Караван (ДНР). Потери противника на этом направлении составили свыше 190 военнослужащих, боевая бронированная машина, 18 автомобилей и артиллерийское орудие. Также был уничтожен склад боеприпасов. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике противника в районах Славянска, Краматорска, Кривая Лука, Николаевка, Артёма и Константиновка (ДНР). Потери противника на этом участке составили до 165 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортёр М113, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, из них два — западного производства. Были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ), склад боеприпасов и пять складов материальных средств. Группировка войск «Центр» улучшила положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике противника в районах Марьевка, Новогригоровка, Водянское, Красный Кут, Новый Донбасс (ДНР), Райполе и Новоподгородное (Днепропетровская область). Потери противника на этом направлении составили более 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR производства Франции. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, поразив формирования в районах Орлы, Покровское, Писанцы, Великомихайловка (Днепропетровская область), Воздвижевка, Верхняя Терса и Лесное (Запорожская область). Потери противника на этом направлении составили свыше 320 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Орехов, Димитрово и Запорожец (Запорожская область), ликвидировав до 60 украинских боевиков. В целом, российские войска продолжают активные боевые действия, нанося удары по военным объектам и позициям противника, одновременно отражая воздушные атаки и улучшая свои тактические позиции на различных участках линии соприкосновения





RT на русском / 🏆 17. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Россия Украина Военные Действия Спецоперация Удары Авиация Артиллерия ПВО БПЛА Ракеты

Россия Последние новости, Россия Последние новости