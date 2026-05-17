Российские военные уничтожили тренировочный лагерь боевиков ВСУ на территории Сумской области, также были нанесены удары по инфраструктуре, логистическим узлам ВСУ и пунктам дислокации операторов дронов.

Москва, 17 мая - АиФ-Москва. Под Сумами, по предварительным данным, ударом ВС РФ уничтожен тренировочный тренировочный лагерь боевиков ВСУ. Как сообщили в пророссийском подполье, прилет был во время ужина по столовой.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил aif.ru, как ВС РФ вычислили этот объект.

‘В Сумской области сейчас Сырский пытается устроить ротацию личного состава. Часть боевиков, которых выводят из подразделений на передовой, попадая в тыл, сразу же включают свои мобильники с геолокацией, пытаются звонить. Этим пользуются российские спецслужбы, которые могут определить точный источник сигнала и туда в 99% из 100% прилетает российская ракета. Боевики в таких случаях губят сами себя, пользуясь мобильными устройствами.

Эта практика давно известна, она также очень внимательно изучается российскими радиотехническими службами, информация незамедлительно передаётся ракетчикам, которые уничтожают подразделения ВСУ целиком. Как правило, это не менее 30-40 боевиков, следы от которых буквально испаряются после нанесения ракетно-бомбового удара. От них ровным счётом ничего не остаётся, за исключением памяти об их террористической деятельности и преступлениях, которые будет в последующем фиксироваться российскими следователями’ - сказал военный эксперт.

Иванников добавил, что также в Сумах и области нанесены удары по инфраструктуре, логистическим узлам ВСУ и пунктам дислокации операторов дронов.





