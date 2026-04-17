Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль российскими войсками населенных пунктов Волчанские Хутора и Зыбино в Харьковской области. За неделю нанесены массированные удары по объектам ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также по местам дислокации ВСУ и иностранных наемников. Российские ПВО сбили сотни беспилотников и снарядов.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о значительных успехах российских вооруженных сил на харьковском направлении. За прошедшую неделю под контроль подразделений группировки войск «Север» перешли населенные пункты Волчанские Хутора и Зыбино . Освобождение Зыбино предшествовало успешной операции по нейтрализации украинских беспилотников. Российские военнослужащие продемонстрировали высочайший профессионализм, осуществив зачистку зданий и подвальных помещений, что позволило закрепиться на новых позициях.

Группировка «Север» продолжает расширять полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях, вытесняя украинские силы от государственной границы с целью обеспечения безопасности мирного населения. В ходе боевых действий подразделения «Севера» нанесли существенные потери противнику, уничтожив живую силу и технику трех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка, трех бригад теробороны и бригады Нацгвардии. По оценкам оборонного ведомства, общие потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Север» за неделю составили более 1085 человек, а также значительное количество военной техники, включая танк, боевые бронемашины, автомобили, артиллерийские орудия, станции РЭБ и склады боеприпасов.

В рамках общей стратегии Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам на территории Украины. Целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, задействованные в производстве вооружений, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в военных целях, военные аэродромы, места сборки и хранения ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Российские системы противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность, сбив за неделю 1665 беспилотников самолетного типа, 60 управляемых авиабомб и девять снарядов РСЗО HIMARS. Силы Черноморского флота успешно уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ.

Продолжая анализ боевой обстановки, стоит отметить действия других группировок российских войск. Подразделения группировки войск «Запад» успешно поразили живую силу и технику четырех механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны Генштаба ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии. Противник на данном направлении понес потери свыше 1195 военнослужащих, значительное количество боевых бронемашин, автомобилей, артиллерийских орудий, включая боевую машину РСЗО «Град», а также станции контрбатарейной борьбы и склады боеприпасов.

Группировка войск «Юг» улучшила свое положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригаде теробороны. Потери противника составили более 1085 военнослужащих, 35 боевых бронемашин, 106 автомобилей, десять орудий полевой артиллерии и чешскую РСЗО Vampire. Были также уничтожены шесть станций РЭБ и 39 складов.

Группировка войск «Центр» заняла более выгодные позиции, улучшив свое тактическое положение. В зоне их ответственности противник потерял свыше 2090 военнослужащих, 34 боевые бронемашины и 48 автомобилей. Уничтожены десять орудий полевой артиллерии и три станции РЭБ.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Общие потери украинских формирований в зоне ответственности «Востока» составили более 1555 боевиков, два танка, 26 боевых бронемашин, 48 автомобилей и три артиллерийских орудия, а также два склада. Подразделения группировки войск «Днепр» также улучшили свое тактическое положение.





