ВСУ атаковали тепловую электростанцию возле Запорожской АЭС более 20 раз

Украинские военные совершили более 20 атак с тяжелых беспилотников по территории тепловой электростанции вблизи Запорожской АЭС, которая обеспечивает внешнее питание станции. Атаки угрожают единственному источнику внешнего питания - линии 330 кВ Ферросплавная-1. При выходе её из строя энергоблоки перейдут на аварийное электроснабжение с использованием дизель-генераторов. На АЭС подчеркивают, что такие действия создают угрозу надежности энергоснабжения и нарушают принципы ядерной безопасности. Радиационный фон остается в норме, станция работает штатно.

ВСУ более 20 раз атаковали территорию тепловой электростанции близ Запорожской АЭС. На этой территории расположены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие внешнее питание. СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости.

ВСУ более 20 раз атаковали территорию тепловой электростанции близ Запорожской АЭС, сообщили на предприятии. осуществили множественную атаку с применением тяжелых беспилотных летательных аппаратов по территории, расположенной в непосредственной близости, - рассказали в пресс-службе. Там расположены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие функционирование линии 330 кВ Ферросплавная-1. Сейчас это единственный действующий источник внешнего питания, обеспечивающий собственные нужды АЭС. Если он выйдет из строя, энергоблоки перейдут на аварийное электроснабжение.

Резервные дизель-генераторы представляют собой последний уровень защиты, позволяющий поддерживать работу систем безопасности в случае полной потери внешнего питания, - пояснили на станции. Там подчеркнули, что подобные атаки создают прямую угрозу надежности энергоснабжения и в очередной раз демонстрируют пренебрежение принципами ядерной безопасности. Сейчас ЗАЭС работает в штатном режиме, радиационный фон остается в пределах естественных значений. Специалисты продолжают контролировать ситуацию





РИА Новости / 🏆 16. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Запорожская АЭС ВСУ Атака Беспилотников Энергоснабжение Ядерная Безопасность

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

В «ЛНР» ограничили продажу бензина, в Белгородской и Курской областях «Роснефть» перестала отпускать топливо в канистрыНа автозаправках в «ЛНР» в связи с увеличением спроса ввели ограничения на продажу бензина АИ-95, АИ-92 и дизельного топлива — не более 20 л на человека, сообщило правительство региона.

Read more »

ПМЭФ-2026: как проходит и кто участвуетОжидается, что за четыре дня форум посетят свыше 20 000 человек из более чем 100 государств

Read more »

Разрушительный пожар в отеле Нью-Дели унес жизни 20 человекВ Нью-Дели произошел разрушительный пожар в отеле и ресторане: погибли не менее 20 человек, людям пришлось прыгать с верхних этажей.

Read more »

«Ежегодно количество участников вырастает на 20 процентов». Ксения Шойгу — о забеге «Борись и побеждай» на ПМЭФПрезидент Федерации триатлона России Ксения Шойгу рассказала «Матч ТВ», что количество участников забега «Борись и побеждай» на ПМЭФ каждый гол увеличивается на 20 процентов.

Read more »

«Ежегодно количество участников вырастает на 20 процентов». Ксения Шойгу — о забеге «Борись и побеждай» на ПМЭФПрезидент Федерации триатлона России Ксения Шойгу рассказала «Матч ТВ», что количество участников забега «Борись и побеждай» на ПМЭФ каждый гол увеличивается на 20 процентов.

Read more »

Как Крылья Советов увеличили посещаемость на 20% – тематические матчи в МХЛБлагодаря смене формата игровых дней, включая День джерси и Новогодний матч, клуб из МХЛ добился роста посещаемости на 20% и продаж мерча на 90%.

Read more »