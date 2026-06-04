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ВСУ атаковали тепловую электростанцию возле Запорожской АЭС более 20 раз

Общество News

ВСУ атаковали тепловую электростанцию возле Запорожской АЭС более 20 раз
Запорожская АЭСВСУАтака Беспилотников
📆6/4/2026 4:26 PM
📰РИА Новости
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Украинские военные совершили более 20 атак с тяжелых беспилотников по территории тепловой электростанции вблизи Запорожской АЭС, которая обеспечивает внешнее питание станции. Атаки угрожают единственному источнику внешнего питания - линии 330 кВ Ферросплавная-1. При выходе её из строя энергоблоки перейдут на аварийное электроснабжение с использованием дизель-генераторов. На АЭС подчеркивают, что такие действия создают угрозу надежности энергоснабжения и нарушают принципы ядерной безопасности. Радиационный фон остается в норме, станция работает штатно.

ВСУ более 20 раз атаковали территорию тепловой электростанции близ Запорожской АЭС. На этой территории расположены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие внешнее питание. СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости.

ВСУ более 20 раз атаковали территорию тепловой электростанции близ Запорожской АЭС, сообщили на предприятии. осуществили множественную атаку с применением тяжелых беспилотных летательных аппаратов по территории, расположенной в непосредственной близости, - рассказали в пресс-службе. Там расположены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие функционирование линии 330 кВ Ферросплавная-1. Сейчас это единственный действующий источник внешнего питания, обеспечивающий собственные нужды АЭС. Если он выйдет из строя, энергоблоки перейдут на аварийное электроснабжение.

Резервные дизель-генераторы представляют собой последний уровень защиты, позволяющий поддерживать работу систем безопасности в случае полной потери внешнего питания, - пояснили на станции. Там подчеркнули, что подобные атаки создают прямую угрозу надежности энергоснабжения и в очередной раз демонстрируют пренебрежение принципами ядерной безопасности. Сейчас ЗАЭС работает в штатном режиме, радиационный фон остается в пределах естественных значений. Специалисты продолжают контролировать ситуацию

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РИА Новости /  🏆 16. in RU

Запорожская АЭС ВСУ Атака Беспилотников Энергоснабжение Ядерная Безопасность

 

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