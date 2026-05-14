ВСУ пытались атаковать школой БПЛА в Васильевке Запорожской области, но он не взорвался

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать ударным беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) школу в Васильевке Запорожской области, однако тот не сдетонировал, врезавшись в окно здания. Об этом 14 мая сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Противник совершил очередную попытку атаки на школу в городе Васильевке. Мы имеем дело с террористами, для которых не существует никаких правил и запретов", — написал он в своем Telegram-канале. Балицкий прикрепил к сообщению фото дрона, на котором отчетливо видно, как БПЛА целился в школу, но не взорвался, застряв на карнизе окна. Губернатор уточнил, что на месте происшествия уже работают оперативные службы.

Накануне сообщалось, что мирный житель погиб в результате удара ВСУ по Севскому району Брянской области. Кроме того, ВСУ также атаковали с помощью дрона-камикадзе село Старая Погощь Суземского района. В результате удара погиб мирный житель, приехавший из Ставропольского края





