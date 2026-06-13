ВСУ совершили целенаправленную атаку на рынок в Сватово в ЛНР, пострадали семь человек. Местные власти и оперативные службы оказывают необходимую помощь в ликвидации последствий.
ВСУ совершили целенаправленную атаку на рынок в Сватово в ЛНР . Глава республики Леонид Пасечник сообщил, что к несчастью, пострадали семь человек. Они оперативно доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Местные власти и оперативные службы оказывают необходимую помощь в ликвидации последствий, их также фиксирует Следственный комитет. Это не случайность, а целенаправленные действия против мирных жителей республики, не имеющие военного смысла. За минувшие сутки неонацисты направили порядка 40 БПЛА, большинство из которых сбили средства ПВО. Практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах.
Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК
ВСУ Атака Рынок Сватово ЛНР Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна