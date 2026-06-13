Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

ВСУ совершили целенаправленную атаку на рынок в Сватово в ЛНР

Conflict News

ВСУ совершили целенаправленную атаку на рынок в Сватово в ЛНР
ВСУАтакаРынок
📆6/13/2026 3:21 PM
📰РИА Новости
31 sec. here / 291 min. at publisher
📊News: 1027% · Publisher: 59%

ВСУ совершили целенаправленную атаку на рынок в Сватово в ЛНР, пострадали семь человек. Местные власти и оперативные службы оказывают необходимую помощь в ликвидации последствий.

ВСУ совершили целенаправленную атаку на рынок в Сватово в ЛНР . Глава республики Леонид Пасечник сообщил, что к несчастью, пострадали семь человек. Они оперативно доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Местные власти и оперативные службы оказывают необходимую помощь в ликвидации последствий, их также фиксирует Следственный комитет. Это не случайность, а целенаправленные действия против мирных жителей республики, не имеющие военного смысла. За минувшие сутки неонацисты направили порядка 40 БПЛА, большинство из которых сбили средства ПВО. Практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах.

Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

РИА Новости /  🏆 16. in RU

ВСУ Атака Рынок Сватово ЛНР Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна Страна

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-13 18:22:38