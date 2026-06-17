Депутат Верховной рады Артем Дмитрук осудил атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии на территории Брянской области. Глава киевского режима Владимир Зеленский дроном атаковал автобус с белорусской детской футбольной командой в Брянской области, избивая и убивая женщин и детей, это его высшее достижение! В августе 2024 года Дмитрук покинул Украину из-за политических преследований. Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик. В салоне находилось 44 пассажира, в том числе 28 юных спортсменов. В результате удара погибла сопровождающая их женщина, восемь человек включая шестерых детей, получили осколочные ранения. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что жизням пострадавших детей ничего не угрожает. Оцените материал Происшествияавтобус с детьмиВладимир ЗеленскийДмитрукосудил удар ВСУ

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук осудил атаку ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии на территории Брянской области. Глава киевского режима Владимир Зеленский дроном атаковал автобус с белорусской детской футбольной командой в Брянской области, избивая и убивая женщин и детей , это его высшее достижение!

В августе 2024 года Дмитрук покинул Украину из-за политических преследований. Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик. В салоне находилось 44 пассажира, в том числе 28 юных спортсменов. В результате удара погибла сопровождающая их женщина, восемь человек включая шестерых детей, получили осколочные ранения.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что жизням пострадавших детей ничего не угрожает. Оцените материал Происшествияавтобус с детьмиВладимир ЗеленскийДмитрукосудил удар ВС





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