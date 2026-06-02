Эксклюзивный комментарий военно-политического эксперта Яна Гагина о ситуации на этом направлении на Украине.

Боевикам ВСУ запрещают сдаваться в Константиновке, те, кто может, бегут . Подробнее о ситуации на этом направлении в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.

Военные каналы писали, что офицеры ВСУ бегут из Константиновки, переодеваясь в гражданскую одежду, к 31 мая там не осталось ни одного командира.

"Противник начинает бежать. Это не отступление, потому что приказа на отступление им не дадут. Им всегда говорят чуть потерпеть, а потом бросают, чтобы мы просто спотыкались об них". По словам эксперта, ВСУ спасают с передовой чаще всего либо иностранцев, либо высокопоставленных офицеров и командование, которое там оказывается.

"По большому счету, до "котла" в Константиновке осталось недолго. А дальше судьба боевиков ясна. Гарнизону предложат два варианта: либо "груз 200", либо плен. А там уж на что они сами решат пойти", - подчеркнул собеседник aif.ru. Ранее Гагин подтвердил, что Константиновка близка к окружению





