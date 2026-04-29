Вооруженные силы Украины начали возводить оборонительные линии в Семеновке Черниговской области, всего в 11 км от границы с Россией. Российские войска наносят удары по украинским инженерным подразделениям, а ситуация на фронте остается напряженной. В 2025 году армия РФ добилась значительных успехов, но впереди новые вызовы.

Вооруженные силы Украины ( ВСУ ) начали строительство оборонительных сооружений в городе Семеновка Черниговской области, расположенном всего в 11 километрах от границы с Российской Федерацией. Об этом стало известно 29 апреля из сообщений российских силовых структур.

По данным источника «РИА Новости», в Семеновском районе Черниговской области украинские войска, в частности подразделения государственной специальной службы транспорта, возводят оборонительные линии по рубежу Радомка – Рыбинск – Охрамиевичи. Уточняется, что ВСУ используют дистанционное минирование, что создает угрозу для мирных жителей в северных населенных пунктах. Российские военнослужащие группировки войск «Север» проводят удары по украинским инженерным подразделениям, о чем свидетельствуют некрологи с подтверждением потерь.

В то же время, по информации от старшего оператора взвода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Погром, 7 апреля в зоне приграничья произошел инцидент, когда он случайно наступил на мину, тем самым разминировав дорогу. В другом случае рядом с ним и тремя новобранцами разорвался гранатометный выстрел ВОГ-17. Несмотря на ранение в ногу, Погром смог оказать помощь своим товарищам. Ситуация на фронте остается напряженной, и обе стороны продолжают активные боевые действия.

В частности, украинские войска отступают по всей линии фронта, что может свидетельствовать о стратегических изменениях в ходе спецоперации. Российская армия в 2025 году добилась значительных результатов, однако на следующем этапе ей предстоит решить ряд сложных задач, связанных с укреплением позиций и дальнейшим продвижением. В условиях продолжающегося конфликта обе стороны демонстрируют готовность к дальнейшим действиям, что может привести к новым переменам на фронте





