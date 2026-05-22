ВСУ на Старобельском колледже Луганской Народной Республики: террористический акт или военное преступление?

Режим Киева подверг нападению учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. Следствие устанавливает обстоятельства происшествия.

Москва, 22 мая - АиФ-Москва. Киевский режим в ночь на 22 мая атаковал учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики. ВСУ ударили по спящим детям По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, в момент атаки в зданиях находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Удар был нанесен с помощью четырех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

"ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. Вражеские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа нашего педуниверситета", — написал Пасечник в мессенджере Max. Как уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, целями стали именно административные здания и общежитие филиала Луганского государственного педагогического университета.

"Вооруженные формирования Украины с помощью 4 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа прицельно нанесли удар по административным зданиям и общежитию Старобельского колледжа (филиала) ФГБОУ ВО «Луганского государственного педагогического университета», — сказала она. Последствия атаки на Старобельск По последним данным, один человек погиб, 35 человек получили ранения различной степени тяжести. Под завалами остаются 18 детей. Спасатели МЧС и экстренные службы приступили к разбору завалов.

Атака не ограничилась колледжем. В результате ударов в Старобельске было повреждено несколько магазинов, частные жилые дома и администрации зданий. В одном из домов осколочные ранения получил мирный житель, которому была оказана медицинская помощь. Свидетельства очевидцев об атаке на колледж в ЛНР Очевидцы говорят, что на территории колледжа "чудовищные разрушения", а главный удар пришелся именно по зданию учебного корпуса и общежития.

Родители, чьи дети попали под удар ВСУ в колледже, пытаются найти их всеми возможными способами. Они заполонили местные каналы фотографиями своих детей с объявлениями о пропаже. Ряд политических авторитетов осуждают подобное насилие над детьми. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал атаку террористическим актом, а официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинских военных террористами, которые "прицельно и с наслаждением бьют по детям".

На месте трагедии продолжают работать все экстренные службы: медики борются за жизнь раненых, спасатели разбирают завалы в надежде найти выживших, а психологи оказывают помощь пострадавшим и их родственникам





