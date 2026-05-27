Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

ВСУ атаковали Севастополь, Воронеж и Таганрог

Вестник Крыма News

ВСУ атаковали Севастополь, Воронеж и Таганрог
СевастопольВоронежТаганрог
📆5/27/2026 6:05 AM
📰meduzaproject
43 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 37% · Publisher: 63%

В ночь на 27 мая ВСУ атаковали юг России и аннексированный Крым беспилотниками и ракетами. В Севастополе отражение атаки началось в районе часа ночи. По словам назначенного Россией губернатора Михаила Развожаева, город атаковали дронами и ракетами Storm Shadow.

В ночь на 27 мая ВСУ атаковали юг России и аннексированный Крым беспилотниками и ракетами. В Севастополе отражение атаки началось в районе часа ночи. По словам назначенного Россией губернатора Михаила Развожаева, город атаковали дронами и ракетами Storm Shadow.

Одна из ракет попала в здание Южного управления Центрального банка, загорелась крыша. Ударная волна также повредила находящийся по соседству восьмиэтажный жилой дом. В другой части города еще одна ракета повредила не используавшееся административное здание. Пострадавших в результате атаки, по предварительным данным, нет.

Ракетная опасность ночью также объявлялась в Воронежской и Ростовской областях и в Краснодарском крае. Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что средства ПВО уничтожили две "высокоскоростные цели". Пострадавших в результате атаки нет. В Таганроге, по словам ростовского губернатора Юрия Слюсаря, из-за падения обломков ракеты загорелись автомобили.

В результате атаки пострадали две женщины, одна из них находится в тяжелом состоянии. В Туапсе под удар вновь попал нефтеперерабатывающий завод

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

meduzaproject /  🏆 10. in RU

Севастополь Воронеж Таганрог ВСУ Ракеты

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Рогозин рассказал, как за ним охотилась украинская ДРГРогозин рассказал, как за ним охотилась украинская ДРГЭто произошло после захвата бойцами отряда БАРС-11 британской ракеты Storm Shadow.
Read more »

От британских ракет не осталось даже тени. Сводка СВО за 18 сентябряОт британских ракет не осталось даже тени. Сводка СВО за 18 сентябряУничтожение складов ракет Storm Shadow и урановых снарядов подтверждено.
Read more »

Исчерпаемые резервы: ВС РФ нанесли удар по тылам противникаИсчерпаемые резервы: ВС РФ нанесли удар по тылам противникаУничтожение ракет Storm Shadow снижает интенсивность украинских обстрелов, отмечают эксперты
Read more »

Матвийчук рассказал о неприятном для российских военных оружии ВСУМатвийчук рассказал о неприятном для российских военных оружии ВСУБританские крылатые ракеты Storm Shadow доставляют сложности российским силам в зоне проведения СВО
Read more »

ВС РФ нанесли 14 групповых ударов по военным объектам ВСУ за неделюВС РФ нанесли 14 групповых ударов по военным объектам ВСУ за неделюБыли уничтожены склады хранения снарядов HIMARS и крылатых ракет «Storm Shadow».
Read more »

Залет в порт: российская армия нанесла удар по ОдессеЗалет в порт: российская армия нанесла удар по ОдессеА восемь украинских крылатых ракет Storm Shadow сбиты при отражении атаки на Севастополь
Read more »



Render Time: 2026-05-27 09:05:28