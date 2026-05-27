ВСУ атаковали Севастополь, Воронеж и Таганрог

В ночь на 27 мая ВСУ атаковали юг России и аннексированный Крым беспилотниками и ракетами. В Севастополе отражение атаки началось в районе часа ночи. По словам назначенного Россией губернатора Михаила Развожаева, город атаковали дронами и ракетами Storm Shadow.

Одна из ракет попала в здание Южного управления Центрального банка, загорелась крыша. Ударная волна также повредила находящийся по соседству восьмиэтажный жилой дом. В другой части города еще одна ракета повредила не используавшееся административное здание. Пострадавших в результате атаки, по предварительным данным, нет.

Ракетная опасность ночью также объявлялась в Воронежской и Ростовской областях и в Краснодарском крае. Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что средства ПВО уничтожили две "высокоскоростные цели". Пострадавших в результате атаки нет. В Таганроге, по словам ростовского губернатора Юрия Слюсаря, из-за падения обломков ракеты загорелись автомобили.

В результате атаки пострадали две женщины, одна из них находится в тяжелом состоянии. В Туапсе под удар вновь попал нефтеперерабатывающий завод





