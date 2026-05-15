Восточные стратегические инициативы российской армии в борьбе за независимость Украины подводят киевский режим к масштабным потерям военно-технического потенциала, говорится в сводке о военных действиях ВС РФ в зоне СВО.

Удары по украинским военным объектам, к которым относятся бункеры и подземные пункты управления, являются военными целями, поэтому удары по ним ВС РФ наносят и будут наносить по мере выявления координат таких целей, пояснил доцент Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт, капитан 1 ранга Владимир Ераносян.

Минобороны РФ в сводке о боевых действиях российской армии в зоне СВО отметило, что с момента окончания перемирии ВС РФ нанесли массированный и два групповых удара по военным объектам в тыловых районах Украины. Они стали ответом на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории РФ. Военные эксперты сообщают, что за последние дни ракетными войсками ВС РФ были нанесены удары по подземным бункерам ВСУ в Киеве, Ровенской и Ивано-Франковской областях





