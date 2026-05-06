Бюрократия против папства: Сотрудница американского банка повесила трубку на Льва XIV

Первый в истории американский папа римский Лев XIV столкнулся с неожиданным отказом в банковском обслуживании, когда попытался сменить контактные данные по телефону.

История о том, как один из самых влиятельных людей в мире столкнулся с непреклонностью корпоративного регламента, облетела мировые СМИ после публикации в The New York Times.

В центре этого курьезного и одновременно показательного инцидента оказался папа римский Лев XIV, который в мае 2025 года стал первым в истории понтификом из Соединенных Штатов Америки. События развернулись вокруг обыденной, на первый взгляд, задачи — необходимости обновить контактную информацию в одном из крупных американских банков. Согласно сведениям, предоставленным священником Томом Маккарти из Иллинойса, который на протяжении многих лет поддерживает тесные доверительные отношения с главой католической церкви, разговор произошел спустя всего два месяца после интронизации нового папы.

Роберт Превост, как зовут Льва XIV по имени, решил лично позвонить в службу поддержки банка, чтобы сообщить об изменении своего номера телефона и почтового адреса, что является стандартной процедурой для любого клиента финансовой организации. В ходе телефонного разговора с сотрудницей службы поддержки папа римский действовал абсолютно корректно и последовательно. Он представился своим настоящим именем и без каких-либо затруднений ответил на все контрольные вопросы, предназначенные для верификации личности клиента.

Несмотря на то, что все формальные требования к безопасности были соблюдены, сотрудница банка проявила неожиданную жесткость. Она заявила, что предоставленных ответов недостаточно для внесения изменений в конфиденциальные данные, и настояла на том, чтобы клиент лично посетил одно из физических отделений банка на территории США. Понтифик попытался объяснить абсурдность данной ситуации, указав на то, что он находится в Ватикане и физически не может просто зайти в офис в Америке.

Когда аргументы о правильных ответах на вопросы не сработали, он решил раскрыть свою личность. Он спросил сотрудницу, имело бы какое-то значение, если бы он сообщил, что он является папой Львом. Реакция банковского работника была мгновенной и резкой: не вступая в дальнейшие дискуссии и не выражая никакого удивления или почтения, женщина просто повесила трубку. Этот случай стал предметом бурных обсуждений, так как он подчеркивает пропасть между духовным авторитетом и бездушным механизмом современной корпоративной бюрократии.

Для сотрудницы колл-центра человек на другом конце провода был лишь очередной записью в базе данных, а соблюдение внутреннего скрипта оказалось важнее, чем личность собеседника, даже если этот собеседник — глава церкви. О том, удалось ли в итоге папе римскому сменить свои данные удаленно, в открытых источниках не сообщается, однако сам факт произошедшего стал символом эпохи, где регламент доминирует над здравым смыслом. Ситуация осложняется тем, что пребывание Льва XIV на престоле сопровождается серьезными политическими трениями.

Избрание первого американского папы не принесло ожидаемого сближения Ватикана и Вашингтона. Напротив, администрация Дональда Трампа вступила в открытый конфликт с понтификом из-за его резкой критики внешней и внутренней политики США. Лев XIV не стал замалчивать проблемы своей родины, что сделало его персоной нон грата в некоторых политических кругах Америки. Таким образом, инцидент с банком можно рассматривать не просто как забавный анекдот, а как метафору нынешних отношений между Львом XIV и его соотечественниками.

С одной стороны, он обладает абсолютной властью в рамках своей религиозной иерархии, с другой — оказывается бессильным перед лицом рядового сотрудника американской компании. Это противостояние подчеркивает сложность положения первого американского папы, который вынужден балансировать между своим новым статусом в Риме и своим прошлым в Соединенных Штатах, где его голос теперь воспринимается либо как досадная помеха, либо как политическая оппозиция.

В конечном итоге, история с повешенной трубкой напоминает всем нам о том, что в мире цифровых интерфейсов и жестких протоколов даже самый высокий титул может оказаться бесполезным, если он не вписывается в стандартную форму заявки





