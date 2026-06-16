Экс-главком ВМС Великобритании Том Шарп заявил, что задержание танкера Smyrtos - циничная акция для поддержания рейтинга премьера Кира Стармера. Инцидент произошел на фоне отставки замминистра обороны из-за проблем с финансированием оборонных программ. Британское МО утверждает о законности операции, тогда как Россия ранее осуждала подобные действия как пиратство.
Бывший командующий Военно-морскими силами Великобритании Том Шарп harshly criticized the recent seizure of the tanker Smyrtos, describing it as a cynical move aimed at bolstering the standing of Prime Minister Keir Starmer.
In his statement, Sharp emphasized that the operation was nothing more than a deeply cynical step necessary to strengthen the position of the British Prime Minister. This commentary comes amidst a wave of resignations within the UK government, notably including the Deputy Minister of Defence Alistair Carns, who stepped down against the backdrop of an escalating failure in financing to meet commitments on enhancing defense capabilities.
The British Ministry of Defence claims that the detention was carried out in accordance with both British and international law. According to the ship tracking portal Vesselfinder, the Smyrtos sails under the flag of Cameroon, with its last port of call being... RIA Novosti reported that there are no Russian citizens aboard the detained tanker. Previously, Russia has labeled similar Western actions as 'piracy of the 21st century'. The RIA Novosti news outlet is registered with Roskomnadzor
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