Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон оказался в центре скандала из-за allegations о его влиянии на кадровые назначения в правительстве Кира Стармера

Переписка Мандельсона с бывшим главой аппарата премьер-министра раскрывает его рекомендации по назначениям, включая поддержку Питера Кайла, что вызывает вопросы о конфликте интересов из-за связей с индустрией ИИ. Правоохранительные органы изучают данные, а сам Мандельсон отрицает обвинения.
Москва, 7 июня - АиФ-Москва. Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон оказался в центре нового скандал а после публикации данных о его предполагаемом влиянии на кадровые решения в правительстве премьер-министра Кира Стармера.
По данным издания Daily Mail, в распоряжении журналистов оказалась переписка Мандельсона с бывшим главой аппарата британского премьера Морганом Максвини. Из сообщений следует, что экс-посол поддерживал назначение Питера Кайла на должность министра бизнеса. Как отмечает Daily Mail, Кайл активно выступал в поддержку индустрии искусственного интеллекта, а с этим сектором связан консалтинговый бизнес самого Мандельсона, что вызывает вопросы о возможном конфликте интересов.
Несмотря на заявления представителей властей о том, что рекомендации лорда Мандельсона не влияли на кадровую политику, некоторые из чиновников, которых он поддерживал, впоследствии получили высокие посты в правительстве. По информации газеты, правоохранительные органы изучают появившиеся данные в рамках расследования, связанного с деятельностью политика. Сам Мандельсон отрицает все обвинения, включая злоупотребление служебным положением, попытки лоббирования в личных интересах и получение выгоды от кадровых назначений. Правительство Великобритании официально не комментирует ситуацию.
Ранее Daily Mail сообщал, что бывшая помощница финансиста Джеффри Эпштейна Сара Келлен в ходе закрытых показаний в Конгрессе США заявила о приглашении со стороны принца Эндрю посетить одну из его резиденций. Имя Мандельсона ранее также фигурировало в публикациях, посвященных окружению Эпштейна
Питер Мандельсон Кир Стармер Daily Mail Конфликт Интересов Какдровые Назначения Великобритания Скандал
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