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Бывший офицер армии США раскритиковал заявление Джонсона о военном поражении России

Международные Отношения News

Бывший офицер армии США раскритиковал заявление Джонсона о военном поражении России
Дэниел ДэвисБорис ДжонсонВоенное Поражение России
📆6/7/2026 1:26 PM
📰РИА Новости
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Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что не существует жизнеспособного пути к военному поражению России коллективным Западом. Он предупредил, что продолжение текущей политики может привести к расширению конфликта и поражению Запада.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выступил с критикой заявления бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Россия должна потерпеть военное поражение. В своей публикации Дэвис подчеркивает, что подобная цель является нереалистичной и оторванной от реального положения дел.

Он утверждает, что коллективный Запад не обладает возможностями для достижения военного поражения России, а продолжение нынешней политики грозит серьёзными последствиями, включая расширение конфликта и стратегический провал западных стран. Дэвис указывает, что Джонсон смешивает желаемый результат с практическими реалиями. По его мнению, игнорирование объективных факторов и настаивание на невыполнимой задаче может привести к эскалации ситуации. Он предупреждает, что такая политика не только не достигнет поставленных целей, но и обернётся поражением Запада, которое уже проявляется в экономической и политической сферах.

Таким образом, риски расширения конфликта становятся крайне высокими. Важно отметить, что Дэвис - военный аналитик с опытом, его мнение отражает определённые настроения среди части американских экспертов, скептически относящейся к бескомпромиссной поддержке Украины и оценке возможностей НАТО. Его критика затрагивает не только конкретное высказывание Джонсона, но и более широкий курс западных лидеров, который, по его мнению, ведёт к тупику. Данный случай демонстрирует растущие дебаты в международных кругах о целесообразности и перспективах текущего подхода к конфликту на Украине.

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Эта информация имеет формальный характер и не относится к существу новости

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Дэниел Дэвис Борис Джонсон Военное Поражение России Конфликт На Украине Запад

 

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