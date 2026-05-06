Бывший тренер «Динамо» Махачкала рассказал о причинах ухода и отношениях с Евсеевым

Эксклюзивное интервью с бывшим главным тренером «Динамо» Махачкала, в котором он поделился деталями своего ухода из клуба, прокомментировал перформанс болельщиков и отношения с Евсеевым, а также высказался о моральных нормах в профессии.

В эксклюзивном интервью бывший главный тренер «Динамо» Махачкала поделился подробностями своего ухода из клуба и прокомментировал недавние события вокруг команды. По словам специалиста, решение покинуть пост было исключительно его личным выбором, а не результатом давления со стороны руководства или болельщиков.

«Мне никто ни на что не намекал. Это только моё решение. В моменте я понял, что мне нужна пауза», — отметил он. После поражения от «Пари НН» тренер сразу обратился к президенту клуба Гаджиеву с просьбой об отставке, а затем объявил об этом на пресс-конференции.

Несмотря на попытки руководства сохранить его в должности, тренер считал отмену решения несолидным шагом. Особое внимание в интервью было уделено перформансу болельщиков с плакатами «Биджиев, уходи». Тренер признался, что сначала не заметил акцию, но позже, когда футболисты начали реагировать на крики с трибун, задумался о её влиянии на команду.

«Ладно бы в равных составах без шансов проиграли, а тут и вдесятером играли неплохо», — подчеркнул он. По его словам, совокупность факторов, включая спорные судейские решения и давление со стороны болельщиков, подтолкнула его к решению уйти. Отвечая на вопрос о расследовании инцидента с перформансом, тренер отметил, что клуб пообещал наказать виновных, но результаты ему до сих пор не сообщили.

«Подозрений у меня ни на кого нет. Уверен, что это не люди из клуба», — заявил он. В интервью также обсуждались отношения с бывшим коллегой Евсеевым, который сменил его на посту главного тренера «Динамо». Тренер подчеркнул, что их отношения остаются нормальными, несмотря на разногласия в подходах к игре.

Он отметил, что когда Евсеев был назначен на его место, он сразу поздравил его и даже позвонил для обсуждения. В ответ на критику в адрес предыдущей работы тренера, связанной с оборонительным стилем игры, он привел статистику, доказывающую, что команда активно прессинговала на чужой половине поля.

«По статистике после 18 туров мы были на первом месте по количеству прессинга на чужой половине поля среди всех команд Премьер-Лиги», — подчеркнул он. В заключение тренер высказался о моральных нормах в профессии и прокомментировал ситуацию с Гусевым и Карпиным, отметив, что в спорте важно сохранять уважение к коллегам





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Динамо Махачкала Футбол Тренер Евсеев Премьер-Лига

United States Latest News, United States Headlines