Канадец Кеннет Лоу признал вину в продаже через интернет химических веществ, используемых для самоубийства. Признание Лоу сделал на процессе в суде Ньюмаркета, провинция Онтарио. Лоу обвиняли в убийстве 14 подростков, которые покончили с собой, приняв химические вещества.

Бывший шеф-повар из Канады признал вину в продаже химикатов для самоубийства. Его подозревают в причастности к смерти более 100 человек по всему миру. Канадец Кеннет Лоу признал вину в продаже через интернет химических веществ, используемых для самоубийства.

Признание Лоу сделал на процессе в суде Ньюмаркета, провинция Онтарио. Лоу обвиняли в убийстве 14 подростков, которые покончили с собой, приняв химические вещества. После того, как он признал себя виновным в подстрекательстве или содействии самоубийству, с него сняли обвинения в убийстве. Оглашение приговора намечено на сентябрь.

По данным следствия, Лоу - бывший шеф-повар - рекламировал и продавал через интернет химическое вещество, которое используется для консервирования мяса. При попадании в организм человека в больших дозах оно смертельно. Правоохранительные органы считают, что Лоу может быть причастен к самоубийствам более 100 человек по всему миру, которые купили у него химикаты. Он находится под стражей с мая 2023 года.

Среди тех, кому Лоу продавал химикаты для самоубийства, были, как предполагается, жители Великобритании. Британские правоохранительные органы не стали выдвигать собственные обвинения, заявив, что рассчитывают на канадское правосудие. Обвинение в подстрекательстве или содействии самоубийству по законам Канады предусматривает до 14 лет лишения свободы. По обвинению в убийстве Лоу грозило бы до 25 лет без права условно-досрочного освобождения.

У жителей Канады с 2016 года есть право на ассистированное самоубийство. Процедура регулируется федеральным законодательством и доступна только совершеннолетним гражданам с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями или инвалидностью, испытывающим невыносимые физические или психологические страдания. Подстрекательство к самоубийству, тем более несовершеннолетних, является уголовным преступлением





meduzaproject / 🏆 10. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Кеннет Лоу Самоубийство Химикаты Канада Убийство Подстрекательство

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Apple выпустила iPhone 14 в желтом цветеКорпорация Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus в желтом цвете. Об этом говорится на сайте компании.

Read more »

Кристиан Хорнер о том, что «Ред Булл» нужен новый шкаф для трофеев: «Еще один мы уже заказали и заполнили»В 2023 году команда завоевала 22 подиума, в том числе 14 побед в 14 гонках.

Read more »

Служащий ВМС США признался в продаже секретных данных разведке КНРВоенный получил от разведки КНР минимум 14 взяток на общую сумму 14 866 долларов.

Read more »

Опубликованы фотографии смартфона Xiaomi 14 Pro в титановом корпусеВ середине прошлой недели были представлены смартфоны Xiaomi 14 и Xiaomi Pro 14.

Read more »

Букмекеры назвали фаворитов чемпионата Европы — 2024 по футболуЕвро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

Read more »

Чемпионат России по волейболу (жен). 8-й тур. «Уралочка» сыграет с казанским «Динамо», «Заречье-Одинцово» встретится с «Протоном», другие матчиПари Суперлига по волейболу Женщины 8-й тур 14 ноября Уралочка – Динамо-Ак Барс Казань – 14.

Read more »