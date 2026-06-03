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Бывший начальник дежурной части в Краснодаре приговорен к пяти годам за взятки от журналистов Baza

Криминал News

Бывший начальник дежурной части в Краснодаре приговорен к пяти годам за взятки от журналистов Baza
ВзяткиBazaСуд
📆6/3/2026 2:10 PM
📰tvrain
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Савеловский районный суд Москвы приговорил Александра Аблаева к пяти годам колонии и штрафу за передачу служебной информации журналистам Baza за взятки. Также осуждены другие полицейские, а главный редактор и продюсер издания находятся под домашним арестом.

Савеловский районный суд Москвы вынес приговор по громкому делу о коррупции в правоохранительных органах. Бывший начальник дежурной части Управления МВД по Краснодар у Александр Аблаев признан виновным в получении взяток от сотрудников издания Baza и приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кроме реального срока, суд назначил ему штраф в размере 670 тысяч рублей и запретил занимать должности в органах внутренних дел на четыре года. Также Аблаев лишен специального звания майора полиции. Приговор был оглашен 3 июня 2026 года, и, по данным информационного агентства РИА Новости, он пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

По версии следствия, Аблаев вступил в сговор с другими сотрудниками полиции - оперуполномоченным уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России Красноярское Сергеем Ковалевым и сотрудником уголовного розыска из Белгорода Александром Селивановым. В течение двух лет, начиная с 2023 года, они систематически передавали журналистам Baza служебную информацию за денежное вознаграждение. Речь идет о данных, которые не подлежали разглашению, включая материалы оперативно-розыскной деятельности и персональные сведения. Общая сумма взяток, которую вменили Аблаеву, составила 67 тысяч рублей.

Уголовные дела в отношении Ковалева и Селиванова рассматриваются отдельно в судах Красноярска и Белгорода. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства их участия в коррупционной схеме. В рамках этого же расследования обвинения были предъявлены главному редактору Baza Глебу Трифонову и продюсеру Татьяне Лукьяновой. Их задержали в 2025 году и отправили в следственный изолятор, однако позднее меру пресечения смягчили до домашнего ареста.

Трифонов и Лукьянова полностью признали свою вину в посредничестве при передаче взяток и незаконном получении информации. Дело в отношении них выделено в отдельное производство и пока не рассмотрено по существу. Инцидент вызвал широкий резонанс в журналистском сообществе, поскольку Baza известна своими расследованиями коррупции в силовых структурах. Эксперты отмечают, что этот приговор может стать прецедентом для дальнейшего преследования как коррумпированных полицейских, так и журналистов, использующих нелегальные источники.

Однако защита Аблаева намерена обжаловать приговор, считая его чрезмерно суровым. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших, взыскав с осужденного компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за наличия в материалах секретных сведений. Ожидается, что апелляционная жалоба будет подана в течение десяти дней

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Взятки Baza Суд Полиция Краснодар

 

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