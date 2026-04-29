Head Topics

Политика И Международные Отношения News

Бывший министр иностранных дел Ливана назвал перемирие на Ближнем Востоке хрупким
Ближний ВостокИзраильИран
📆4/29/2026 7:24 AM
📰aifonline
199 sec. here / 15 min. at publisher
📊News: 118% · Publisher: 68%

Аднан Мансур заявил, что США и Израиль не достигли своих целей, и Израиль продолжает агрессию, несмотря на перемирие. Он также прокомментировал перспективы новых переговоров между США и Ираном.

Москва, 29 апреля – АиФ-Москва. Бывший министр иностранных дел Ливан а Аднан Мансур выразил серьезную обеспокоенность по поводу устойчивости перемирия на Ближнем Востоке, подчеркнув, что оно остается крайне хрупким.

В интервью иранскому агентству Mehr, переведенном aif.ru, Мансур заявил, что Соединенные Штаты и Израиль пока не достигли поставленных целей, что создает предпосылки для возобновления конфликта. Он отметил, что, несмотря на объявленное прекращение огня, согласованное при посредничестве США и после напряженных ливано-израильских переговоров, Израиль продолжает агрессивные действия. Тель-Авив, по словам Мансура, активно планирует создание так называемого пояса безопасности на юге Ливана, используя тактику выжженной земли и целенаправленно разрушая инфраструктуру и жилые дома, чтобы препятствовать возвращению жителей на свои родные земли.

Мансур жестко критикует политику Израиля, утверждая, что Тель-Авив фактически игнорирует условия перемирия. Он также выразил разочарование в позиции Соединенных Штатов, обвиняя их в слепом следовании интересам сионистского режима и в закрывании глаз на преступления, совершаемые Израилем. Мансур подчеркнул, что США, выступая в роли посредника в соглашении о перемирии, не оказывают достаточного давления на Израиль для соблюдения взятых на себя обязательств. Ситуация осложняется тем, что Иран, после мощных ответных ударов на израильскую агрессию, проявляет осторожность в отношении дальнейших переговоров.

Мансур отметил, что возможность проведения второго раунда переговоров между США и Ираном будет свидетельствовать о достигнутом прогрессе в удовлетворении требований обеих сторон. Напомним, что 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана, что привело к эскалации напряженности в регионе.

Исламская Республика ответила мощными ударами, продемонстрировав свою способность защищать свои интересы. 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном, после чего состоялся первый раунд переговоров, который, к сожалению, не принес ощутимых результатов. 20 апреля Тегеран отказался от участия во втором раунде переговоров, мотивируя это систематическими нарушениями режима прекращения огня со стороны Израиля. В ответ на это, 22 апреля Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие на неопределенный срок, что, по мнению многих экспертов, является попыткой сохранить видимость дипломатического процесса.

В последние дни ближневосточные СМИ сообщают о подготовке Ираном новой трехступенчатой формулы для переговоров с американской стороной, что может свидетельствовать о готовности Тегерана к поиску компромисса, но при условии соблюдения принципов взаимного уважения и учета интересов всех сторон. Недавние события, такие как сбитие передового беспилотника Израиля зенитной ракетой ливанской «Хезболлы», демонстрируют сохраняющуюся напряженность в регионе и возможность дальнейшей эскалации конфликта.

Мансур предупреждает, что без реального давления на Израиль и без гарантий соблюдения условий перемирия, ситуация на Ближнем Востоке может выйти из-под контроля. Он подчеркивает необходимость активного участия международного сообщества в урегулировании конфликта и в обеспечении безопасности гражданского населения. Бывший министр иностранных дел Ливана также отметил, что долгосрочное решение проблемы на Ближнем Востоке возможно только при условии справедливого урегулирования палестино-израильского конфликта и обеспечения прав палестинского народа. Он считает, что без решения этого ключевого вопроса, регион будет оставаться источником нестабильности и угроз.

Мансур призвал все стороны конфликта к сдержанности и к поиску дипломатических решений, подчеркнув, что война не является выходом из кризиса. Он также выразил надежду на то, что Соединенные Штаты, как влиятельная держава, возьмут на себя ответственность за обеспечение мира и стабильности на Ближнем Востоке, и перестанут поддерживать агрессивную политику Израиля. Ситуация требует немедленного внимания и активных действий со стороны международного сообщества, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта и обеспечить безопасность гражданского населения

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Ближний Восток Израиль Иран Ливан Перемирие США Аднан Мансур Хезболла Война Переговоры

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-30 20:43:12