Аднан Мансур заявил, что США и Израиль не достигли своих целей, и Израиль продолжает агрессию, несмотря на перемирие. Он также прокомментировал перспективы новых переговоров между США и Ираном.

Москва, 29 апреля – АиФ-Москва. Бывший министр иностранных дел Ливан а Аднан Мансур выразил серьезную обеспокоенность по поводу устойчивости перемирия на Ближнем Востоке, подчеркнув, что оно остается крайне хрупким.

В интервью иранскому агентству Mehr, переведенном aif.ru, Мансур заявил, что Соединенные Штаты и Израиль пока не достигли поставленных целей, что создает предпосылки для возобновления конфликта. Он отметил, что, несмотря на объявленное прекращение огня, согласованное при посредничестве США и после напряженных ливано-израильских переговоров, Израиль продолжает агрессивные действия. Тель-Авив, по словам Мансура, активно планирует создание так называемого пояса безопасности на юге Ливана, используя тактику выжженной земли и целенаправленно разрушая инфраструктуру и жилые дома, чтобы препятствовать возвращению жителей на свои родные земли.

Мансур жестко критикует политику Израиля, утверждая, что Тель-Авив фактически игнорирует условия перемирия. Он также выразил разочарование в позиции Соединенных Штатов, обвиняя их в слепом следовании интересам сионистского режима и в закрывании глаз на преступления, совершаемые Израилем. Мансур подчеркнул, что США, выступая в роли посредника в соглашении о перемирии, не оказывают достаточного давления на Израиль для соблюдения взятых на себя обязательств. Ситуация осложняется тем, что Иран, после мощных ответных ударов на израильскую агрессию, проявляет осторожность в отношении дальнейших переговоров.

Мансур отметил, что возможность проведения второго раунда переговоров между США и Ираном будет свидетельствовать о достигнутом прогрессе в удовлетворении требований обеих сторон. Напомним, что 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана, что привело к эскалации напряженности в регионе.

Исламская Республика ответила мощными ударами, продемонстрировав свою способность защищать свои интересы. 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном, после чего состоялся первый раунд переговоров, который, к сожалению, не принес ощутимых результатов. 20 апреля Тегеран отказался от участия во втором раунде переговоров, мотивируя это систематическими нарушениями режима прекращения огня со стороны Израиля. В ответ на это, 22 апреля Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие на неопределенный срок, что, по мнению многих экспертов, является попыткой сохранить видимость дипломатического процесса.

В последние дни ближневосточные СМИ сообщают о подготовке Ираном новой трехступенчатой формулы для переговоров с американской стороной, что может свидетельствовать о готовности Тегерана к поиску компромисса, но при условии соблюдения принципов взаимного уважения и учета интересов всех сторон. Недавние события, такие как сбитие передового беспилотника Израиля зенитной ракетой ливанской «Хезболлы», демонстрируют сохраняющуюся напряженность в регионе и возможность дальнейшей эскалации конфликта.

Мансур предупреждает, что без реального давления на Израиль и без гарантий соблюдения условий перемирия, ситуация на Ближнем Востоке может выйти из-под контроля. Он подчеркивает необходимость активного участия международного сообщества в урегулировании конфликта и в обеспечении безопасности гражданского населения. Бывший министр иностранных дел Ливана также отметил, что долгосрочное решение проблемы на Ближнем Востоке возможно только при условии справедливого урегулирования палестино-израильского конфликта и обеспечения прав палестинского народа. Он считает, что без решения этого ключевого вопроса, регион будет оставаться источником нестабильности и угроз.

Мансур призвал все стороны конфликта к сдержанности и к поиску дипломатических решений, подчеркнув, что война не является выходом из кризиса. Он также выразил надежду на то, что Соединенные Штаты, как влиятельная держава, возьмут на себя ответственность за обеспечение мира и стабильности на Ближнем Востоке, и перестанут поддерживать агрессивную политику Израиля. Ситуация требует немедленного внимания и активных действий со стороны международного сообщества, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта и обеспечить безопасность гражданского населения





