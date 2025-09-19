Бывшая домработница звезды лишилась квартиры в Марьино: пенсионерка стала жертвой мошенников

В Москве пенсионерка, бывшая домработница известной личности, заявила о незаконном присвоении своей квартиры. Женщина стала жертвой мошеннической схемы, потеряв недвижимость в результате действий злоумышленников.

Пострадавшая, бывшая домработница знаменитости, сообщила журналистам о вопиющем случае незаконного присвоения своей однокомнатной квартиры, расположенной в московском районе Марьино . По словам женщины, она уже обратилась с заявлением в правоохранительные органы , надеясь на скорейшее расследование и восстановление справедливости.

Начало этой драматичной истории было положено звонком неизвестного молодого человека, предупредившего пенсионерку о возможной компрометации ее личного кабинета на портале «Госуслуги». Звонивший, представившийся сотрудником службы безопасности, убедил женщину продиктовать конфиденциальную информацию, включая данные банковских карт. Пострадавшая, поначалу не придавшая значения этому разговору, впоследствии столкнулась с ужасающей реальностью, когда приехала в середине сентября в жилконтору для оплаты коммунальных услуг. Там ей сообщили, что она больше не является собственником своей квартиры. Этот факт стал для нее шоком и поверг в глубокое смятение. \По словам пострадавшей, ей не сообщили имя нового владельца, что еще больше усугубляет ее положение. Женщина подозревает, что звонивший ей в конце августа мужчина может быть причастен к совершению этого преступления. Она подчеркнула, что никогда не пускала в свой дом посторонних и всегда тщательно следила за своими делами. Сейчас она находится в растерянности и ищет пути решения этой сложной ситуации. Пострадавшая поделилась, что обратилась за помощью к адвокату Елене Калиничевой, с которой планирует отстаивать свои права в суде. Она призналась, что не знает, где ей теперь жить. Ей придется, вероятно, обратиться за помощью к родственникам, но и их она не хочет стеснять. С отчаянием в голосе женщина обратилась ко всем неравнодушным с просьбой о помощи и содействии в разрешении этой непростой ситуации, чтобы не остаться без крыши над головой. Ее надежда - скорейшее восстановление справедливости и возвращение законного права собственности на квартиру.\В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Следствие должно установить все обстоятельства дела, включая личность злоумышленников и способы, которыми была совершена противоправная сделка. Важным аспектом расследования является установление того, каким образом мошенникам удалось завладеть информацией, необходимой для переоформления права собственности. Эксперты предполагают, что злоумышленники могли использовать методы социальной инженерии, выманив конфиденциальные данные у потерпевшей, либо взломав ее аккаунт на «Госуслугах». В ходе расследования будут допрошены свидетели, изучены документы и проведены необходимые экспертизы. Адвокат пострадавшей, Елена Калиничева, заявила о своей готовности оказать максимальную поддержку своей клиентке и защищать ее интересы в суде. Ситуация подчеркивает необходимость повышения бдительности граждан и защиты персональных данных в условиях растущей активности мошенников. Это также напоминает о важности своевременной проверки информации и обращения в правоохранительные органы при подозрении на мошеннические действия





