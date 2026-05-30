Бывший футболист лондонского «Челси» Рахим Стерлинг был задержан на юге Англии по подозрению в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Футболист из Медиалиги Артура Закиев был задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков. СМИ сообщают, что Стерлинг также подозревают в хранении наркотиков и отказе проходить медицинское освидетельствование. Футболиста отпустили под залог до завершения расследования. Футболист из Медиалиги Артура Закиев был задержан с сумкой, в которой находились 10 млн тенге, или около 1,5 млн рублей. Утверждалось, что он должен был обменять деньги, а затем передать ампулы с неизвестным веществом другому человеку. Сам Закиев заявлял, что его ввели в заблуждение и он думал, что перевозит жизненно важное лекарство.
Бывшего футболиста лондонского «Челси» Рахима Стерлинга задержали на юге Англии по подозрению в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения. По данным издания, инцидент произошёл в четверг.
Автомобиль 31-летнего спортсмена врезался в ограждение автомагистрали, после чего его задержали полицейские. СМИ сообщают, что Стерлинга также подозревают в хранении наркотиков и отказе проходить медицинское освидетельствование. Футболиста отпустили под залог до завершения расследования. Стерлинг в феврале перешёл в нидерландский «Фейенорд».
Он является воспитанником «Ливерпуля», также играл за «Челси» и «Манчестер Сити». В составе «Манчестер Сити» Стерлинг четыре раза становился чемпионом Англии. Вместе с национальной командой футболист доходил до финала чемпионата Европы. задержали полузащитника футбольной Медиалиги Артура Закиева по подозрению в незаконном обороте наркотиков. 22-летнего игрока заметили с сумкой, в которой находились 10 млн тенге, или около 1,5 млн рублей. Утверждалось, что он должен был обменять деньги, а затем передать ампулы с неизвестным веществом другому человеку.
Сам Закиев заявлял, что его ввели в заблуждение и он думал, что перевозит жизненно важное лекарство
Football Soccer Chelsea Liverpool Manchester City Champions League Championship Euro Cup Drugs Arrest Detention Illegal Drug Trade Illegal Drug Possession Refusal To Undergo Medical Examination Drugs Football Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player Soccer Player
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Приамурский социальный центр на оборудование участникам СВО выделил 15 млн рублейНа эти деньги закупили 10 квадрокоптеров, 6 бензопил и 10 воздухонагревателей
Read more »
Половецкие пляски у Гималаев: что смотреть на выставке Николая Рериха в Новой ТретьяковкеПознакомиться с экспозицией можно с 10 октября по 10 марта
Read more »
Лучший форвард медиафутбола, эпичный вылет в 1/8 и любовь Мусагалиева. Кто сегодня сыграет с «Краснодаром»?10 is 10.
Read more »
У Левандовского 11 (9+2) очков в 10 матчах сезона. Форвард «Барсы» забил два мяча «Янг Бойз»Роберт Левандовски совершил 10 результативных действий в 10 матчах сезона
Read more »
Ликсутов сообщил о десятипроцентном росте производства электрооборудования в МосквеЗа 10 месяцев года выпуск электродвигателей, отопительных приборов, и другой продукции вырос на 10,2%
Read more »
Только 9% россиян оценивают свою работу на 10 из 10На 10 из 10 свою работу оценивают менее 10% россиян
Read more »