Бывший тренер сборной России по биатлону высказался о причинах неудачи на Олимпиаде-2022

Бывший старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился своим мнением о причинах неудачи команды на Олимпиаде-2022. Он считает, что существовали две конкурирующие группы, но не было четко прописанной стратегии вывода сборной на уровень, позволяющий завоевать золотую медаль. В каждой группе стояла первостепенная задача - отобраться в эстафету, а не выиграть ее. Это привело к разнице в мотивации и психологической уверенности. В итоге Максим Цветков подошел к эстафете на спаде и отказался от участия в последнем этапе. Каминский считает, что руководство СБР устраивало просто медаль, а не золотую медаль. Он также отметил, что не поставил Эдика Латыпова на другой этап, что могло привести к победе в эстафете. Это был срыв, который случился в первый раз, но в самый неподходящий момент.

Бывший старший тренер сборной России по биатлон у Юрий Каминский высказался о причинах неудачи команды на Олимпиаде-2022. По его мнению, существовали две конкурирующие группы, но не было четко прописанной стратегии вывода сборной на уровень, позволяющий завоевать золотую медаль.

В каждой группе стояла первостепенная задача - отобраться в эстафету, а не выиграть ее. Это привело к разнице в мотивации и психологической уверенности. В итоге Максим Цветков подошел к эстафете на спаде и отказался от участия в последнем этапе. Каминский считает, что руководство СБР устраивало просто медаль, а не золотую медаль.

Он также отметил, что не поставил Эдика Латыпова на другой этап, что могло привести к победе в эстафете. Это был срыв, который случился в первый раз, но в самый неподходящий момент.





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Биатлон Олимпиада-2022 Юрий Каминский СБР

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