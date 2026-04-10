235-й Гарнизонный военный суд в Москве вынес приговор Павлу Попову, бывшему замминистра обороны РФ, по делу о хищении 25,8 млн рублей у подмосковного парка Патриот. Попов признан виновным в ряде преступлений, включая взяточничество и мошенничество. Ему также назначены штраф, конфискация имущества и запрет на занятие должностей. Дело стало частью серии коррупционных скандалов в Минобороны, сопровождающейся арестами высокопоставленных военных.

Павел Попов , бывший заместитель министра обороны РФ, приговор ен к 19 годам колонии строгого режима по обвинению в хищении 25,8 миллионов рублей у подмосковного парка Патриот. Это решение было вынесено 235-м Гарнизонным военным судом в Москве 10 апреля. Помимо тюремного срока, Попов был оштрафован на 85 миллионов рублей, лишен звания генерала армии, государственных наград и права занимать должности на государственной службе и в органах самоуправления в течение семи лет.

Суд также постановил конфисковать в доход федерального бюджета 45,6 миллионов рублей, полученных в результате преступной деятельности. Обвинения против Попова включали в себя получение взяток, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности, повлекшее тяжкие последствия. Из-за состояния здоровья Попов участвовал в заседании суда по видеосвязи из следственного изолятора, где он содержался. Свою вину Попов категорически не признал, что подтверждается заявлением его адвоката. Дело против экс-замминистра обороны РФ Павла Попова привлекло широкое общественное внимание. Следствие установило, что хищения были совершены в период с 2021 по 2024 год в рамках строительных проектов. Вместе с Поповым по этому же делу проходили экс-директор парка Патриот Вячеслав Ахмедов и бывший заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны, генерал-майор Владимир Шестеров. Общая сумма незаконного обогащения, в котором подозревались фигуранты дела, превысила 60 миллионов рублей. Шестеров и Ахмедов пошли на сотрудничество со следствием, заключив досудебные соглашения. В результате Шестеров в июле 2025 года был приговорен к шести годам колонии общего режима. Рассмотрение дела Попова стало частью серии громких коррупционных скандалов, связанных с Министерством обороны. Аресты высокопоставленных военных чиновников, включая генерала Вадима Шамарина, замглавы Генштаба, вызвали широкий резонанс в российском обществе. Эти события происходят на фоне важных политических и экономических решений. Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке компенсации ущерба в случае конфискации российских активов в США, что свидетельствует о готовности к защите национальных интересов в условиях международных санкций. Также стало известно о желании бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, осужденного ранее к 13 годам колонии, заключить сделку со следствием по второму уголовному делу. Кроме того, бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов также оказался под следствием по обвинению в создании преступного сообщества, растрате, отмывании денежных средств и получении взяток. Цаликов стал четвертым заместителем бывшего министра обороны Сергея Шойгу, оказавшимся под следствием, что подчеркивает масштабность антикоррупционных мер, предпринимаемых в военном ведомстве





