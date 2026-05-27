Бывший глава Белого дома Джо Байден подал иск в суд на министерство юстиции США, требуя запретить публикацию записи его разговоров с автором мемуаров, написанных в 2016-2017 годах после смерти старшего сына политика. "Истец Джозеф Байден просит суд наложить бессрочный запрет на раскрытие минюстом материалов комитету (юридический комитет Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов)," — сказано в обращении адвокатов экс-президента. Бывший глава государства остался недоволен тем, что этому комитету, который сейчас контролируют члены Республиканской партии, предоставили упомянутые записи бесед. В иске Байден обращает внимание, что записи являлись частью работы над написанием мемуаров. Эти разговоры нередко касались личных и деликатных тем, в частности, в беседах обсуждалась смерть старшего сына политика Бо, который скончался в 2015 году из-за онкологического заболевания. Минюст получил записи в 2023 году, когда расследовал нарушения, касающиеся обращения Байдена с секретными файлами. Экс-президент утверждает, что обнародование содержания разговоров противоречило бы защите частной жизни, однако ведомство не согласилось с такой точкой зрения. В феврале минюст объявил о планах передать аудиозаписи и стенограммы бесед в Конгресс. Законодатели должны получить их 15 июня. Напомним, в середине апреля сообщалось, что сын Джо Байдена, Хантер, покинул территорию США и находится за границей на фоне судебного разбирательства с бывшими юристами. В судебных материалах сказано о том, что за оказанные услуги он задолжал свыше 50 тысяч долларов.

