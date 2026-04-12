Британские власти приняли меры в отношении бывшего полицейского, подозреваемого в деятельности в интересах иностранного государства. Мужчина, проживающий в России, отвергает обвинения.

Обычно такая мера применяется в отношении лиц, подозреваемых в терроризме или участии в организованной преступности. Однако в данном случае поводом стали подозрения в деятельности в интересах другого государства. В официальном письме, которое было отправлено властями, говорится, что введенная мера «соответствует общественным интересам», а все предоставленные доказательства «не должны быть обнародованы в интересах национальной безопасности».

Сам Буллен, чья фамилия фигурирует в данном деле, категорически отвергает все выдвинутые против него обвинения и настаивает на своей полной невиновности. Ситуация вокруг этого человека развивается уже несколько месяцев, вызывая широкий резонанс как в британских, так и в российских медиа. Осенью 2024 года мужчина был задержан в аэропорту Лутон сотрудниками контртеррористического подразделения. Тогда, по имеющимся данным, его допрашивали около четырёх часов, тщательно проверяя все его документы и изымая электронные устройства. Изъятая техника в дальнейшем подверглась тщательному анализу, целью которого было выявление любых данных, которые могли бы подтвердить обвинения в его адрес. Как указывает пресса, в период своей службы Буллен активно взаимодействовал с российскими правоохранительными органами, принимая участие в различных мероприятиях и проходя стажировку в Санкт-Петербурге. Это взаимодействие, по мнению британских властей, является одним из ключевых факторов, которые привели к принятию данного решения. Также стоит отметить, что в социальных сетях Буллен регулярно публиковал посты, содержащие критику в адрес украинского правительства и его политики. Эти публикации, как полагают некоторые эксперты, могли послужить дополнительным основанием для подозрения в его лояльности к России и, соответственно, в деятельности в интересах этого государства. В настоящее время 45-летний Буллен проживает в России, куда он переехал ещё в 2014 году. За годы, проведенные в стране, он успел жениться на россиянке, воспитывает четверых детей и в 2022 году получил российское гражданство, назвав это исполнением своей давней мечты. Бывший полицейский, в отношении которого были применены ограничительные меры, заявил, что намерен оспорить решение британских властей, обратившись в соответствующие юридические инстанции, однако возвращаться в Великобританию он не планирует. Он считает, что его жизнь сейчас связана с Россией, где у него семья и друзья. По его словам, идея переезда в Россию появилась у него ещё в подростковом возрасте, а окончательно реализовать её удалось лишь спустя годы службы на родине. Этот выбор, как он утверждает, был осознанным и не связанным с какими-либо политическими мотивами, а скорее был обусловлен личными предпочтениями и убеждениями. Данная ситуация вызвала широкий резонанс в британском обществе, подняв вопросы о свободе слова, национальной безопасности и отношениях между Великобританией и Россией. Ранее, стоит отметить, британский журналист Стив Суини публично признался, что только Россия оказала ему необходимую помощь после произошедшего израильского удара в Ливане. Глава местного бюро RT, комментируя данную ситуацию, с сожалением отметил, что власти его родного Лондона предпочли закрыть глаза на этот инцидент, не оказав никакой поддержки. Эта история, безусловно, поднимает важные вопросы о политической лояльности, двойном гражданстве и о том, как национальная безопасность может влиять на личную жизнь людей, а также о влиянии международных отношений на жизни простых граждан. Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях вы можете прочитать в разделе «Мировая политика» на Life.ru





